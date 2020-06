Xiaomi A1 Smart 360: la cámara IP de vigilancia por menos de 30 euros

En los últimos años el mercado de la domótica ha dado un giro de 180º y ahora cualquier usuario es capaz de controlar su casa a distancia sin problemas. Atrás quedaron los tiempos de los CCTV (circuitos cerrados) carísimos, y solo disponibles para los bolsillos más pudientes, hasta transformarse en un sector con todo tipo de cámaras inteligentes que podemos instalar nosotros mismos y supervisar desde el móvil. Aunque estemos a miles de kilómetros.

Así que la oferta se ha disparado pero, como siempre, Xiaomi ha puesto a la venta un modelo que os va a servir para llevarlo y traerlo donde haga falta. Incluso si os alojáis en vacaciones en un establecimiento y queréis controlar que nadie sin permiso entre en vuestra habitación. Se trata de la Xiaomi Xiaovv A1 Smart 360° que, antes de nada, hay que decir que en realidad solo cuenta con una única lente de 180º y no dos como en las cámaras que sí son 360º.

Conéctala al enchufe

Uno de sus puntos fuertes está en su diseño, que es muy compacta, apenas ocupa unos pocos centímetros y ofrece un concepto modular al que podemos añadirle algunos accesorios, dependiendo de dónde vayamos a instalarla. Y, sin duda, el más curioso de todos ellos es el que nos permite colocarlo en el enchufe directamente, para que tome la electricidad y se alimente directamente. Y no solo es una buena idea sino que allí queda mucho más recogido y disimulado si queremos que realice labores de vigilancia.

Xiaomi Xiaovv A1 Smart 360°.

Es importante decir que esta Xiaomi Xiaovv A1 Smart 360° no es una cámara con dos lentes, sino que solo instala una de 180º, por lo que no obtendremos una imagen VR como tal, sino solo una panorámica con un gran angular de toda una habitación por lo que obtenemos esa (falsa) sensación de poder capturarlo todo. De todas formas, si en el techo o en la pared no os convence, podéis colocarla sobre una mesa, en la librería o cualquier otro sitio.

Vigilancia a través de todos los dispositivos.

Esta cámara se conecta al Wifi de la casa y podremos controlarla en tiempo real, o viendo los clips que ha capturado a través de una app (iOS, Android, web y Windows) que nos ofrece alertas y notificaciones en caso de que detecte movimiento. No cuenta con almacenamiento propio, sino a través de una tarjeta SD o en la nube, además de ofrecer una calidad FullHD (1,920x1.080 pixels), lo que no está nada mal.

Cuenta con audio bidireccional, para escuchar o hablar con quien esté delante, así como tres lámparas infrarrojas para ver sin problemas por las noches. Podéis conseguirla en retailers asiáticos a un precio que oscila entre los 25 y los 40 euros dependiendo del pack que elijáis, con tarjeta de 32 ó 64 gigas de almacenamiento.