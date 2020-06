6

Llega a España la primera muestra de Nalini Malani

La Fundación Joan Miró y la Fundación La Caixa presentan No me oyes, la primera exposición museística en España de Nalini Malani. Como ganadora de la séptima edición del Premio Joan Miró en 2019, la artista india se ha comprometido plenamente con el desarrollo de un proyecto a la altura de tal distinción. La exposición, concebida y comisariada por Nalini Malani y Martina Millà, invita al visitante a explorar algunas de las temáticas principales de la obra de esta artista, dedicada durante 50 años a la defensa infatigable de los silenciados y desposeídos de todo el mundo, especialmente de las mujeres. Para la ocasión, la artista ha creado dibujos murales en las salas de la fundación, unas obras efímeras, realizadas 'in situ', que se borrarán el último día de la muestra durante una 'performance'.