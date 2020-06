7

Subasta de exclusivas experiencias gastronómicas

La organización detrás de The World’s 50 Best Restaurants anunció este martes que la subasta 'Bid for Recovery' comenzará el 3 de julio. Se trata de una serie de experiencias gastronómicas con los mejores chefs del planeta, que forman parte del ecosistema de los 50 mejores restaurantes del mundo. El objetivo es recaudar fondos que para aliviar la situación financiera de los restaurantes afectados por el Covid-19. La puja forma parte de la iniciativa de recaudación de fondos del programa 50 Best for Recovery y contará con más de 100 lotes, proporcionándoles a los postores la oportunidad de seleccionar entre pasar un día en Mirazur (Menton, Francia), considerado el mejor restaurante del mundo, con Mauro y Julia Colagreco que ejercerán de anfitriones, o vivir una experiencia en Atelier Crenn (San Francisco, EE.UU) con la cocinera Dominique Crenn y pasar un día en la granja Bleu Belle. Entre las propuestas, una incursión en la cocina peruana de Virgilio Martínez. www.theworlds50best.com/recovery/coronavirus.