Desde espacios de 'coworking' hasta oficinas y museos culturales. La arquitectura se adapta a nuevos desafíos siguiendo el dictado y las necesidades de la sociedad, y escuchando el grito del planeta. Así se descubren, por ejemplo, edificios que se retuercen con los pliegues del paisaje. Todos ellos se recogen en 'Architizer: The World’s Best Architecture', editado por Phaidon (69,95 euros), un homenaje a los proyectos arquitectónicos más influyentes de 2019, con los espacios más inspiradores en todo el mundo, desde China, Portugal, Estados Unidos, Italia, México y Reino Unido. Los proyectos, en los que se incluyen los A+Awards, han sido votados por el público y por más de 400 expertos pertenecientes a diversas disciplinas, desde la moda hasta el sector inmobiliario. Entre los proyectos españoles se encuentran una casa de piedra en Cáceres, diseñada por Tuñón Arquitectos, y la residencia Can Cayís en Mallorca, de Caballero Colón.