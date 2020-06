Netflix anuncia los nuevos móviles que son compatibles con HD y HDR 10

Es evidente que cuando uno de acostumbra a ver los contenidos con unas calidad buena, duelen los ojos en el momento que damos un paso atrás. Es lo que nos pasa cuando disfrutamos de Netflix en 4K y HDR 10 en una smart TV y, de repente, nos vemos abocados durante una temporada a tener que conformarnos con el móvil, que ni tiene resolución UHD, ni el color negro es ta negro como en la tele.

El caso es que desde hace algunos años, Netflix viene certificando los móviles que son compatibles con esta reproducción de contenidos HDR (de alto rango dinámico), por lo que de vez en cuando actualiza el listado con nuevas marcas y modelos. Y ha llegado el momento de conocer cuáles son esos terminales que ya podrán obtener la mejor calidad de imagen posible (dentro de sus posibilidades).

Asus y TCL, las agraciadas

El caso es que dos modelos de cada una de estas marcas se suben a ese carro de la calidad premium, tanto en lo que tiene que ver con la resolución HD como con el HDR 10. Es el caso de los Asus ROG Phone II y ZenFone 6 (de 2019) así como los más recientes lanzamientos de TCL los 10L y 10 Pro. A partir de ahora, esos dispositivos podrán ver las imágenes de aquellos contenidos de la plataforma con la mejor calidad que permiten sus paneles, que estarán por encima de otras marcas que siguen esperando esta certificación.

Eso sí, desde Netflix avisan de que "per se" no funcionará el HD o el HDR 10 y que debemos tener "el dispositivo actualizado a la última versión" del firmware que haya publicado el fabricante. Solo en ese caso no tendremos problemas. Así que entrad ahora mismo en los ajustes de vuestro Android para ver si tenéis ya ese update, o listo para descargar, o ya instalado porque tenéis esos procesos automatizados. De todos modos, existe otro requisito más que necesitáis para ver los contenidos en HD y HDR 10: la suscripción.

Calidad HDR en Netflix.

No todos los planes de Netflix cubren ambas posibilidades y mientras para ver las series y películas en resolución HD tendremos que contratar cualquiera de las dos tarifas más caras –las que permiten dos o cuatro visualizaciones al mismo tiempo–, solo podremos ver contenidos en HDR 10 con nuestro móvil con la suscripción premium, la de casi 15 euros, que ofrece hasta calidad 4K y este procesado de imágenes con alto rango dinámico.