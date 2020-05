Chromecast ya permite streaming de audio sin cortes dentro de Android TV

¿Alguien recuerda aquellos tiempos de iPhone en los que iPhoneOS (luego iOS) no ofrecía la posibilidad de reproducir música en segundo plano? Seguramente nunca hubo nada más molesto e ineficiente que aquella limitación, que nos obligaba a estar dentro de la app sin poder hacer otra cosa como navegar, leer correos electrónicos o lo que fuera.

Pues bien, eso es lo que ocurre habitualmente dentro de Android TV cuando estamos escuchando un tema musical y queremos darnos una vuelta por los menús viendo qué otras alternativas de ocio tenemos: películas, series o lo que sea. Por suerte, Google lo está corrigiendo a través de una actualización que ha liberado en los últimos días.

Ya no se detendrá nada

Una de las grandes ventajas de Android TV es que, ya sea en su formato STB (set top box) o dentro de una Smart TV, tiene incorporado Chromecast para enviar todo tipo de contenidos rápidamente desde un móvil, un tablet o un ordenador. Precisamente, este update afecta al audio de ese estándar de Google que, hasta ahora, no era capaz de mantenerse activo en algunas apps que trabajaban en segundo plano.

Reproducción de Chromecast audio sin cortes.

Antes de esta actualización dependía esa reproducción en segundo plano de los que desarrollaban cada una de las apps. Así por ejemplo, Spotify sí mantenía la música que estábamos escuchando aunque naveguemos por los menús de Android TV, pero no ocurría lo mismo con la mayoría de las otras de streaming musical, de radio, etc. Esta limitación provocaba que no hiciéramos otra cosa mientras dejamos la televisión reproduciendo el contenido que fuera, por lo que tocar el botón "home" se convertía en un deporte de riesgo.

Según reportan algunos usuarios que ya están disfrutando de esta actualización, han encontrado un punto problemático que Google tendrá que retocar en el futuro, ya que es tan fuerte esa reproducción en segundo plano que hay apps que, aunque comencemos a ver una serie o una película, mantiene esa música de fondo sin detenerla. Lo que nos obliga a ir a Spotify, o a YouTube Music, o al servicio que sea a pausarlo.

Este problema concreto lo han reportado en dos apps importantes, como son Play Movies (la tienda de alquiler y venta de películas de Google) y Disney+, que dejan por el fondo lo que sea que estamos escuchando sin pararlo. Eso sí, con la gran mayoría de las apps esa reproducción se detiene para dar paso a lo que queramos ver.