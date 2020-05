Habrá WWDC 2020 de Apple: ¿sabes cuándo, dónde y qué mostrarán?

Desde que empezó 2020 no ha habido una palabra más utilizada que la de "cancelado". Eventos, ferias, competiciones deportivas, estrenos de cine, lanzamientos de productos... muchas cosas han quedado pospuestas para dentro de unos meses y, en el peor de los casos, eliminadas definitivamente hasta que llegue 2021 y se celebra la edición correspondiente. Y ese parecía el camino de la WWDC de Apple... hasta hace unas horas.

Y es que, como os decíamos, hasta Google canceló su I/O sin ofrecer una alternativa, siquiera digital, por lo que sorprende la decisión tomada por los de Cupertino sobre su conferencia de desarrolladores que se viene celebrando en California desde aquella primera edición de junio de 1990. Aunque si miramos el listado de lanzamientos desde enero de 2020, no debería extrañarnos esta decisión: nuevos iPad Pro, MacBook Air, iPhone SE y MacBook Pro de 13 pulgadas a pesar de la crisis.

Conferencia completamente digital

Aunque falten por conocerse los detalles de cómo se llevarán a cabo los distintos eventos de la WWDC, Apple ha anunciado que esta tendrá lugar durante siete días a partir del 22 de junio, momento en el que mostrarán todas las novedades que preparan alrededor de sus sistemas operativos.Tal y como han publicado en sus canales, “La WWDC20 será la mayor hasta la fecha y reunirá a nuestra comunidad mundial de desarrolladores, más de 23 millones, de una manera totalmente nueva durante una semana en junio, para que conozcan el futuro de las plataformas de Apple”.

De esta forma, está por ver cómo llevarán a cabo la tradicional keynote de apertura aunque es obvio que se tratará de un contenido meticulosamente presentado, grabado, enlatado y emitido en sus canales oficiales en los que se darán a conocer, a grandes rasgos, las novedades que traerán iOS 14, iPadOS14, tvOS 14, watchOS 7 y macOS 10.16.

WWDC 2020 promo.

Pero la WWDC no es solo un primer evento y ya está. Luego, los asistentes (virtuales en esta ocasión) acudirán a paneles y seminarios donde comparten experiencias y buscan mejorar en los productos que desarrollan, y de los que se suelen publicar todo tipo de documentos y manuales. Tanto es así que, desde la compañía, recomiendan que "los desarrolladores descarguen la app Apple Developer, que a partir de junio incluirá más información sobre la WWDC20, como presentaciones de Keynote y más datos sobre el evento Platforms State of the Union, horarios de sesiones, otros actos y mucho más. La información también estará disponible en la web Apple Developer y se enviará por email".

Incluso estas partes menos a la vista de la conferencia se dejarán online para que los participantes no echen de menos nada de lo que hacen todos los años en sus visitas a California. Bueno sí, es obvio que algo sí echarán de menos: el verse todos cara a cara, compartir eventos y reuniones post-WWDC y el sol a orillas del Pacífico que para esos días de junio suele hacer en aquellas latitudes.