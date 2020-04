Facebook 'Data for Good': un plan para usar datos contra el coronavirus

Son muchas las voces que llevan semanas advirtiendo de que uno de los mejores recursos que tenemos actualmente para luchar contra el coronavirus está en los datos, en la posibilidad de medir, localizar, cuantificar y predecir cómo se comportará el virus, a cuántas personas infectará y, llegados al extremos, saber si hemos tenido contacto con algún infectado.

Tecnológicamente es posible aunque existe un debate sobre si esas prácticas no chocarán con algunos de los derechos fundamentales que nos hemos dado, y que tienen en la privacidad uno de sus principales baluartes. Y a nadie escapa que ese control detallado de cada uno de nosotros pasa porque alguien conozca dónde estamos.

'Datos para bien' de Facebook

La iniciativa que acaba de poner en marcha Facebook, y que ha dado en llamar 'Data for Good', lo que quiere es permitir a instituciones de investigación y organismos oficiales que puedan acceder a una serie de datos con los que conocer mejor cómo se están expandiendo la pandemia por sus territorios. De esta forma, es posible trazar posible planes de contingencia e incluso ayudar al cierre de zonas en cuarentena para realizar una vigilancia más estrecha.

Crisis del coronavirus. Unsplash

Esos mapas no solo permiten ver los casos que se están produciendo en cada región, sino también hacer un seguimiento de las tendencias gracias datos de transporte, infraestructuras, tiempos de tránsito entre instituciones sanitarias, etc. El objetivo es permitir que no quede una sola área del mundo sin vigilar y en las que se puedan poner en marcha medidas de prevención.

Eso sí, este plan tiene una parte que antes os comentábamos y que podría ser especialmente polémica. Y es que la herramienta que Facebook ha puesto en marcha también permitirá conocer quiénes están infectados, o pueden estarlo (a través de test de autoevaluación voluntarios), si la población está respetando la cuarentena y si la distancia social que debemos dejar de al menos un metro también se está llevando a cabo. Obviamente, para estas cuestiones, la red social nos pedirá que aceptemos expresamente este seguimiento a cambio de prometernos un anonimato completo.

El propio Mark Zuckerberg, desde su perfil en la red social, ha escrito que habrá una "una encuesta de síntomas [...] preguntando si estás experimentando alguno de los asociados con Covid-19", con el objetivo de "producir un mapa semanal que pueda ayudar a prever con mayor precisión cuántos casos verán los hospitales" en los siguientes días. Este plan comenzará en EE.UU. pero a medida que ofrezca nuevos resultados se extenderá al resto del mundo.