Muere Honor Blackman a los 94 años

La actriz británica Honor Blackman, conocida por su papel de Pussy Galore en la película de James Bond 'Goldfinger', de 1964, ha fallecido este lunes a los 94 años por causas no relacionadas con el coronavirus. Nacida en Londres, Blackman participó además en series como 'Los Vengadores', 'Colombo', 'Minder' o 'Doctor Who'. “Honor fue una actriz de un talento creativo enormemente prolífico. Tenía una combinación extraordinaria de belleza, inteligencia y destreza física, así como una voz única y una entregada ética laboral. Gracias a esto alcanzó un estatus icónico”, ha dicho sobre ella su familia en un comunicado remitido al periódico 'The Guardian'.