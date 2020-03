4

José Andrés, un chef contra la pandemia, según ‘Time’

José Andrés ilustra la portada del número de abril de la revista Time. El cocinero asturiano que ya fue reconocido en 2012 y en 2018 por la citada publicación como una de las 100 personas más influyentes del mundo, protagoniza un especial titulado Apart not alone (Separados pero no solos), donde se analizan los esfuerzos de diferentes figuras relevantes que tratan de encontrar un propósito común para hacer frente a la amenaza compartida del Covid-19. En el caso de José Andrés el acento se pone en su proyecto humanitario World Central Kitchen, cuyo objetivo es alimentar a la gente en tiempo de crisis.