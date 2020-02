¿Un dron tripulado? Sí, fabrican el primero para exhibiciones y carreras

Red Bull, que no para quieta cuando hay de por medio algún deporte extremo, o de velocidad, es la firma que está detrás de este primer dron tripulado que han dado en llamar Big Drone, y cuya fabricación ha corrido a cargo del fundador de Drone Champions, Herbert Weirather, que es el que se ha atrevido a subirse a este hexacóptero.

Dron tripulado de Drone Champions AG.

Este ingenio necesitó de varios meses de diseño de concepto y puesta en marcha, antes de tener un prototipo viable que cuenta con seis rotores, es ligero, seguro y resistente gracias a que está fabricado con fibra de carbono. Porque a diferencia de cualquier otro dron que podamos volar, aquí hay en juego la vida de una persona que debe mantenerse a salvo al precio que sea.

Tripulado, que no pilotado

Hay que decir que este Big Drone es un ingenio volador tripulado, lo que no significa que sea pilotado por la persona que va montado en él. Podréis pensar que no tiene demasiado sentido pero el diseño de este dispositivo parte de esa premisa: quien va subido en él no es el que tiene los mandos de control, sino un piloto experto que se encuentra en tierra y que es el que maneja el controlador RC.

En este caso, en la prueba, el responsable de que a Herbert no le pasara nada fue Mirko Cesena, participante en algunas de las ediciones anteriores de la Drone Championship que organiza Red Bull alrededor de algunos lugares de todo el mundo. Como podéis imaginar, pensad un momento en la enorme responsabilidad que supone tener la vida de una persona en tus manos.

El vídeo que tenéis en esta página fue grabado a principios de este mes, después de que el Big Drone pasara por unas instalaciones especiales en Alemania. Fue más tarde, cuando se trasladó todo el cuartel general de este proyecto hasta Vsar, en Croacia, cuando se realizaron las pruebas de campo al aire libre, con demostraciones de acrobacias que se consumaron con un éxito rotundo.

Para Herbert Weirather, que es el CEO de la Drone Champions League, "Desarrollamos y construimos el primer dron acrobático tripulado con la visión de crear una nueva experiencia de carreras en el futuro y reclutar pilotos de drones a través de DCL-The Game". Este juego, que tenéis disponible para consolas y PC, permite a la competición detectar talento para después incorporarlo a sus programas de pilotos de una categoría que, desde 2016, viene celebrando ediciones cada vez más espectaculares.