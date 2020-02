¿Problemas de sonido en Netflix? Así puedes arreglarlos rápidamente

Es muy posible que hayas utilizado Netflix en tu móvil decenas de veces y que no hayas padecido ningún problema. Pero el día menos pensado bien podrías comenzar a sufrir errores con el sonido, que no terminas de escucharlo como deberías: ni por calidad, ni por volumen. Así que, llegado el caso, ¿sabes lo que tienes que hacer?

Además, Netflix tiene un elemento (bueno, en realidad todas las plataformas) que añade algunos problemas más a estos posibles problemas de sonido, y es la cantidad de dispositivos en los que podemos ver sus contenidos: no solo la ingente lista de modelos de smartphones que existen, sino las televisiones, consolas, STB, tablets, etc. Aunque muchos utilizan un hardware o un OS estándar, no quita para que os pueda tocar el que no se lleva bien con la plataforma de streaming.

Interferencias, volumen o sincronización

Los problemas de sonido puede ser de muchos tipos pero nos vamos a centrar solo en los principales, en los que la propia Netflix reconoce que podemos padecer. Uno de ellos es, por ejemplo, que escuchemos ruidos o interferencias al ver contenidos de Netflix. Mientras en móviles, tablets y otros dispositivos como Smart TV es muy difícil que se puedan producir, sí que son más comunes en ordenadores o tabletas con Windows 10. En esos casos estamos ante un problema de codecs, por lo que toca instalar uno a prueba de fallos. Concretamente, buscad uno compatible con IDT High Definition Audio Codec.

Si comienzas a ver contenido cuyo audio no va sincronizado con la imagen, entonces debes hacer un test: primero probar otro contenido, para ver si el error persiste. Si no es así, entonces toca avisar a Netflix de que lo mismo lo que estabas viendo no está bien codificado y es bueno que reportes el problema. Sin embargo, si en la prueba el nuevo contenido que has elegido se escucha sin que la voz coincida con la boca, entonces lo mejor es reiniciar el móvil o tablet con Android, la consola, encender/apagar la Smart TV, el ordenador e incluso el STB.

Netflix, ¿problemas de audio?

El tercer problema más común es el que tiene que ver con el volumen de lo que estamos viendo. Si es alarmantemente bajo, haced lo mismo que en el caso anterior para ver si es un problema de ese contenido solo o de todo lo que vemos en la app. Si es esta segunda opción, entonces es muy seguro que tengas, o una tablet Amazon Fire, o una Smart TV de Samsung o un Apple TV de 2ª o 3ª generación. Para el primero de los dispositivo tienes que desinstalar la aplicación y volverla a instalar pero sin la opción de compatibilidad con tarjetas SD. Para los STB de Apple y la tele de Samsung, desactiva cualquier dispositivo de escucha asistida y prueba a cambiar la configuración de salida de audio... que lo mismo la cosa se arregla.