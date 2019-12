Cuatro juegos de mesa para disfrutar con el tablet y la familia en Navidad

No vamos a decir que son tan típicos de las navidades como los mazapanes o el turrón, pero un buen juego de mesa no puede faltar una vez que ha terminado la cena de Nochebuena o la comida de Navidad. Prueba de ello es que en las fechas más cercanas a estos días, uno de los artículos más comprados en tiendas online es el archiconocido Party & Co.

Nosotros hemos decidido que, en esta ocasión, vamos a digitalizarnos por completo para jugar sobre la mesa pero no con un tablero de cartón ni fichas de plástico, sino a través de la pantalla táctil de nuestro tablet iOS o Android. Que nos va a permitir jugar a su alrededor y, encima, sin que nadie pueda hacer trampas moviendo las fichas de sitio o diciendo que ha salido un seis en vez de un uno con el dado.

Palabras, asesinos, imperios y clásicos

Si os parece, os vamos a ofrecer varias alternativas, que permiten que varios jugadores a la vez disputen sus partidas fácilmente, moviendo fichas o tirando dados solo con deslizar el dedo sobre la pantalla del tablet. Veréis como si la experiencia os sale bien, dejaréis a un lado esos viejos trastos de mesa que gastan papel de los árboles y plástico que daña el medio ambiente.

El primero de los que os vamos a recomendar es un clásico. Se llama RISK Global Domination (iOS y Android) y es una versión gratis para jugar de inicio pero que cuenta con algunas compras en su interior. Con este clásico vais a poder extender vuestro imperio alrededor del mundo hasta que os convirtáis en la potencia dominadora de todo el planeta: territorios, unidades, apoyos, batallas y algo de diplomacia.

Catan Universe para iPad.

La segunda de las recomendaciones que os vamos a hacer es Catan Universe (para iOS y Android), un lanzamiento que también es gratis, y como en el caso de RISK dispone de compras con packs que son idénticos a los de las versiones de mesa. Este clásico de la Navidad nos permite colonizar nuevas tierras, comerciar y construir un imperio de ciudades en el menor tiempo posible. Muy divertido.

Para la tercera opción os traemos un juego que es de los clásicos y que incluso se han hecho película. Se trata de Cluedo (para iOS y Android), que lo tenéis de forma oficial en iOS y Android, aunque os va a costar dinero –4,49 euros en iOS y 2,29 en Android– porque no tiene edición gratis. No hará falta decir de qué va: un asesino anda suelto y tenemos que darle caza resolviendo pistas y analizando a todos los sospechosos. ¿Hay algo más divertido que hacer en Navidad o Nochebuena?

Y para el final dejamos a otro indispensable de las fiestas navideñas: Scrabble. El divertido juego de mesa de componer palabras encadenando las que escriben los demás con el objetivo de sumar más puntos. Por suerte tenéis otra edición para tablet (iOS y Android) que es gratis aunque luego tenéis packs para adquirir dentro. No hará falta deciros lo divertido que es y que, si no lo habéis probado, ¡estáis tardando!