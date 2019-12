Estas son las mejores aplicaciones y juegos de 2019 de la App Store (según Apple)

Parece mentira pero ya estamos en diciembre. Y toca hacer repaso de todo lo que ha dado de sí 2019 en lo que a aplicaciones y juegos se refiere, dentro de una App Store para dispositivos con iOS (e iPadOS) que ha vivido un año convulso con la llegada de tarifas planas de juegos, series y películas, etc.

Así que como si se tratara de una tradición navideña, Apple ha publicado los nombres de los mejores juegos y aplicaciones del año, un galardón que en 2019 ha recaído en dos nombres que seguramente muchos de los que tenéis iPhone e iPad conocéis. Por un lado la cámara Spectre, y por otro el videojuego Sky Children of the Light.

Una cámara y una aventura aérea

Spectre es el nombre de la mejor aplicación de la App Store de 2019. Una herramienta que nos va a permitir obtener mejores fotos gracias a que añade algunas funciones que no tiene de serie la cámara de los iPhone, ya que recurre a la inteligencia artificial para muchas de sus funciones y filtros.

Sky Children of the Light (i) y Spectre (d).

Uno de ellos, el más utilizado, es el que elimina a personas, coches y objetos de tal manera que podemos conseguir fotos de sitios atestados de público que, por arte de magia, aparecen vacíos. También tiene efectos específicos para el agua, fotos con mayor tiempo de exposición y herramientas para iluminar las imágenes con un toque profesional. Podéis descargarla desde la App Store a un precio de 3,49 euros.

Por su parte, en lo que toca a los juegos, no hay duda de cuál es el mejor juego que ha visto este año la App Store. Y curiosamente no es ninguno de ese Apple Store. Se trata de Sky Children of the Light, creado por el mismo estudio que hizo el legendario Journey y que supone el primer lanzamiento específico para smartphones que puede hacerle sombra a cualquier juego de PC o consolas. ¿No lo habéis probado? Estáis tardando.

Los mejores de cada categoría

De todas formas, por debajo de los dos destacados, Apple ha publicado también los Top 10 de cada una de las categorías de aplicaciones y juegos. Tanto gratuitos como de pago que, seguramente, no variarán nada de aquí a que termine el año. Estos son todos los nombres:

Aplicaciones

Top gratis

Instagram WhatsApp Messenger YouTube Google Maps - rutas y comida Netflix FaceApp - Editor de selfies Spotify: música y podcasts Gmail - El e-mail de Google Sticker Maker Studio Snapchat

Top de pago

AutoSleep. Monitoriza tu sueño WatchChat para WhatsApp Forest TouchRetouch 8mm Vintage Camera HeartWatch Trafico NO Pro: Detector radar Rubiagendapp PhotoPills kirakira+

Videojuegos

Top gratis

Mario Kart Tour Brawl Stars Color Bump 3D Paper.io 2 AMAZE!!! aquapark.io Fun Race 3D Call of Duty®: Mobile Fortnite Words Of Wonders: Sopa Letras

Top de pago