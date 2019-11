Todos los partidos de la nueva Copa Davis de Piqué y cómo verlos con el móvil

A estas alturas de año, en otras ocasiones, habríamos estado pendientes de la final de la Copa Davis, que siempre se ha disputado entre dos selecciones y durante un finde semana con sede en uno de los dos países finalistas. Pero a partir de este año (y durante los próximo 25) la mecánica va a cambiar, ya que a lo largo de una semana van a medirse 18 equipos con los mejores tenistas del planeta.

Se trata de un Mundial en miniatura, apadrinado por el todopoderoso y omnipresente Gerad Piqué, que se disputará en esta primera ocasión en Madrid. Así que como la expectación es máxima (bueno, a Roger Federer no creemos que le quite el sueño), toca repasar, no solo los partidos que vamos a poder disfrutar, sino dónde vamos a poder verlos cómodamente con el móvil.

En exclusiva en Movistar+

Efectivamente, será la plataforma televisiva de Telefónica la que tenga la exclusiva de la retransmisión del evento, que se podrá seguir en directo a través de dos canales: #Vamos y Movistar+ Deportes. Dependiendo de la cantidad de partidos que se produzcan al mismo tiempo, podrían habilitar otras dos ventanas más, como Movistar+ Deportes 1 y 2, o recurrir a través de la aplicación móvil de iOS y Android a ventanas concretas dentro de la sección deportes.

Copa Davis de Madrid, a través de Movistar+.

Nuestra recomendación, si no vais a poder seguir muchos en directo, es que grabéis todos los partidos que tengáis interés por ver y, así, los tendréis disponibles dentro de la sección de Grabaciones en cualquier dispositivo, ya sea ordenador, smartphone, Smart TV, tablet, etc.

Todos los partidos de la Copa Davis 2019

A continuación os dejamos todos los partidos que podréis disfrutar esta semana en directo, antes de la final del próximo 24 de noviembre:

Lunes 18

16:00h. - Croacia-Rusia (pista central)

16:00h. - Italia-Canadá (estadio 2)

16:00h. - Bélgica-Colombia (estadio 3)

Martes 19

11:00h. - Argentina-Chile (pista central)

11:00h. - Francia-Japón (estadio 2)

11:00h. - Kazakhistan-Holanda (estadio 3)

18:00h. - España-Rusia (pista central)

18:00h. - Estados Unidos-Canadá (estadio 2)

18:00h. - Australia-Colombia (estadio 3)

Miércoles 20

11:00h. - Serbia-Japón (pista central)

11:00h. - Argentina-Alemania (estadio 2)

11:00h. - Gran Bretaña-Holanda (estadio 3)

18:00h. - Croacia-España (pista central)

18:00h. - Estados Unidos-Italia (estadio 2)

18:00h. - Bélgica-Australia (estadio 3)

Jueves 21

11:00h. - Francia-Serbia (pista central)

11:00h. - Alemania-Chile (estadio 2)

11:00h. - Gran Bretaña-Kazakhistan (estadio 3)

18:00h. - Cuartos de final

Viernes 22

11:00h. - Cuartos de final

18:00h. - Cuartos de final

Sábado 23

11:00h. - Semifinales

18:00h. - Semifinales

Domingo 24