El smartphone moto e6 Plus llega a España, conoce su disponibilidad y precio

Un nuevo teléfono ya se pude comprar en España, y este es el moto e6 Plus. Este dispositivo, que utiliza sistema operativo Android llega como una opción económica al que no le faltan buenas opciones como, por ejemplo, una cámara trasera que incluye dos sensores que permite obtener fotos de buena calidad. Mostramos las características más importantes de este smartphone y, también, su precio.

Con un buen acabado estético, donde se combina cristal y plástico, este modelo llega con una pantalla de 6,1 pulgadas –con notch tipo gota de agua- que es los suficientemente grande para ofrecer una buena experiencia con todo tipo de contenidos multimedia. La resolución de este componente es HD+ y el aprovechamiento frontal supera el 80%. Buenas noticias estas. Por cierto, el moto e6 Plus es un modelo tipo Dual SIM y su peso se queda en sólo 150 gramos.

En lo que tiene que ver con el hardware principal, la elección de la compañía es un procesador Helio P22 de MediaTek que cuenta con ocho núcleos y que en su interior existe una GPU PowerVR GE8320, por lo que se puede jugar sin excesivos problemas (si el título no es muy exigente). En lo que tiene que ver con la RAM, existen dos opciones: 2 o 4 GB, en ambos casos no hay problema para ejecutar Android Pie, que es la versión que utiliza del sistema operativo de Google.

Si te preguntas por la batería que hay en el interior de este smartphone que ya está en España, el amperaje de esta es de 3.000 mAh (con carga de 10W), cantidad suficiente teniendo en cuenta el hardware antes mencionado (en expiar la resolución de la pantalla). No le falta toma de auriculares; radio FM; y, como no, de opciones de seguridad integradas como por ejemplo un lector de huellas en la parte posterior del teléfono. Como no pude ser de otra forma, el moto e6 Plus es compatible con 4G, por lo que el acceso a redes móviles es rápido.

Motorola

Una cámara que le hace ser atractivo a este smartphone

Como hemos indicado, aquí es donde llama particularmente la atención el teléfono de Motorola, ya que la principal incluye dos sensores con la siguiente resolución: 13 (F:2.0) + 2 megapíxeles, dando uso al segundo elemento para captar mejor la profundidad de la imagen. Por cierto, no le falta flash tipo LED y permite el uso de opciones como HDR. En lo que tiene que ver con el componente para los selfies, este es de 8 MPx, con un focal F:2.0 y permite realizar videollamadas con calidad de 1080p.

Si te preguntas lo que cuesta cada una de las dos versiones del moto e6 Plus, el modelo con 32 GB tiene un precio de 139 euros y, el que ofrece sesenta y cuatro gigas, asciende a 159 € (por cierto, ambos ofrecen compatibilidad con el uso de tarjetas microSD). Desde hoy mismo es posible comprar este dispositivo en nuestro país.