Samsung prepara un tablet con la mejor conectividad móvil: compatible con 5G

La conectividad 5G es uno de los grandes saltos tecnológicos en lo que tiene que ver con el acceso a los datos móviles, y es por ello que todas las compañías están preparándose para este momento de una u otra forma. Un ejemplo es Samsung, que tiene la intención de ampliar el número de dispositivos con un modelo que es posible que sorprenda, ya que hablamos de un tablet.

Lo cierto es que tiene sentido que haga esto la compañía coreana, ya que dispone de todos los condimentos necesarios para conseguirlo y, como no pude ser de otra forma, lo hará adaptando el mejor tablet que ofrece en la actualidad en el mercado con Android y que compite de forma directa con los iPad de Apple. Concretamente el modelo que se pondrá a la venta es el Galaxy Tab S6 5G, un dispositivo de gran diseño y que en su interior dispone de un hardware realmente potente por lo que gestionar la mencionada conectividad no será un problema.

El modelo tiene el nombre interno SM-T866N y, por lo que se ha conocido el diseño apenas cambiará respecto al modelo original, aunque lo normal es que las dimensiones aumenten un poco y que, en lo que tiene que ver con el peso, ocurra lo mismo. Esto se debe a los cambios internos que se necesitan realizar como ya ocurre con, por ejemplo, el modelo Galaxy S10 compatible con 5G. El caso, es que el nuevo tablet ofrecerá un salto cualitativo en su utilidad en condones de movilidad siempre que encuentre conexión, y viene a sumarse a los modelos ya dipsonibles que son compatibles con 5G como por ejemplo el Galaxy Note o el nuevo Galaxy Fold, el smartphone plegable de la firma coreana.

Su llegada al mercado en inminente

Esto se debe a que en la fuente de la información se ha visto el modelo del que hablamos en varias entidades de certificación, como por ejemplo la propia de la conectividad WiFi y la que gestiona todo lo referente a Bluetooth (es aquí donde el acceso a redes 5G queda confirmado), por lo que se está en fase final para ser anunciado y puesto a la venta el nuevo tablet de la compañía coreana. Es posible que para que todo sea mucho más eficiente, el procesador que se integre en el dispositivo sea actualizado, para de esta forma que el uso del módem más potente que es necesario no sea un inconveniente en el rendimiento y, también, en el consumo de energía.

Samsung

No hay fecha para el lanzamiento oficial de este producto, pero todo hace pensar que es más que posible que en este mismo mes de octubre vea la luz en Corea del Sur, la primera región en la que se pondrá a la venta. ¿Llegará a otros mercados? No está claro esto, pero en países como por ejemplo España tiene sentido que esto ocurra debido a que ya se dispone de 5G (aunque de forma restringida en lo referente a la cobertura). Eso sí, el precio no será precisamente ajustado. Eso seguro.