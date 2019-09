Xiaomi TV: primeros modelos que reciben Android Pie y una gran sorpresa

No hace mucho que se supo que las Smart TV de Xiaomi comenzarían a recibir el soporte nativo de Netflix, pero esto no se conocía exactamente cómo ocurriría. Pues bien, esto se he desvelado y será mediante una actualización que, además, añadirá la versión Android Pie a su sistema operativo…, y ya se conocen los primeros modelos que conseguirán esto antes de que acabe este mismo año.

Por cierto, que aparte de llegar con un cliente nativo de Netflix lo que son grandes noticias ya que es el servicio de este tipo más utilizado a nivel mundial, también se incluye a otro de los que es importante y que cada vez ofrece mejores películas y series: Amazon Prime Video. Por lo tanto, aquellos que tengan algunas de las Smart TV de la compañía asiática no tendrán que hacer malabares para acceder a los contenidos de ambas plataformas y seguro que son excelentes noticias para ellos.

Modelos que reciben este mismo año la actualización

Todos los que ha confirmado la propia compañía asiática pertenecen a la gama MI TV Pro, y las fechas que se manejan según la propia firma noviembre o diciembre de 2019, por lo que se tiene todo bastante avanzado a la hora de enviar Android Pie como sistema operativo de los televisores de los que hablamos (un detalle: algunos usuarios, a modo de prueba, están ya recibiendo el nuevo firmware, por lo que puedes tener suerte).

Xiaomi

Los modelos que se ha confirmado que reciben la actualización con la nueva versión del software y el soporte nativo para los servicios de vídeo en streaming (que se suman a la recientemente presentada Xiaomi Mi TV 4x), son los siguientes:

Mi TV 4A Pro de 32 pulgadas, 43 pulgadas, 49 pulgadas

Mi TV 4C Pro 32-inch

Mi TV 4 Pro 55-inch

Otras mejoras que llegan con la nueva versión Android a las Smart TV de Xiaomi

Una de las más importantes es que se incluya la nueva versión de la personalización de Android TV denominada Patchwall y que es la desarrollada por la compañía asiática (es la 2.0). En esta, se incluye desde un nuevo carrusel por categorías, y, también, la existencia de un Modo Oscuro que seguro que encaja con los gustos de muchos. Adicionalmente, también se ofrece mayor soporte para aplicaciones tipo OTT y más temas personalizados.

El caso, es que la llegada de Android Pie, junto con Netflix y Amazon Prime Video a las Smart TV de Xiaomi son grandes noticias ya que las mejoras son bastante importantes.