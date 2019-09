Google le copia a Tinder una de sus mejores ideas, ¿sabes cuál?

Seguro que os acordáis de aquellos enfados monumentales de Steve Jobs que trascendían a la prensa, por lo que él consideraba como un plagio de Google a Apple. Concretamente en todo lo que tenía que ver con Android y sus gestos que el de Cupertino creía que habían copiado descaradamente. Sea como fuere eso ya se dirimió en los tribunales pero ahora, los de Mountain View han vuelto a mirar a una app que se sacó de la manga otro gesto igual de útil e intuitivo.

Hablamos de ese "deslizar" hacia la derecha para hacer like (me gusta) y a la izquierda para un dislike (no me gusta) que puso Tinder de moda y que sirve para decirle de una manera rápida a la app, cuáles son las personas que nos gustan para tener una cita y cuáles no. Así que en Google han pensado, ¿y si en Android 10 añadimos ese gesto para mejorar la usabilidad de nuestro próximo Android 10?

Nuevos gestos de navegación

Dicho y hecho. En una publicación que abre las puertas a la inminente llegada de Android 10 al mercado (a los Pixel y smartphones con instalaciones stock del OS), Google explica cuál es ese nuevo gesto de navegación que nos va a permitir quedarnos con una opción, o desecharla, en función del lado de la pantalla hacia el que lo arrastremos.

Google swipe en Android 10. Google

Como podéis ver en las imágenes oficiales, será un recurso que podrán utilizar los desarrolladores para lo que se les ocurra. Para ver la info o valorar series y películas, para añadir temas a una playlist de reproducción de música o vídeo e, incluso, para guardar (o no) en el smartphone una foto o un vídeo que nos hayan enviado a través de una aplicación de mensajería.

Los usos que se abren de este nuevo "swipe a lo Tinder" son ingentes y con Android 10 entrará a formar parte de los gestos por defecto del sistema operativo, en un movimiento que supone para los de Mountain View adelantarse a Apple porque, mucho nos tememos, los de Cupertino lo acabarán haciendo suyo tarde o temprano. Al fin y al cabo, y vistos los precedentes, ¿quién podría acusarles de plagio?

Otra cosa es que Tinder tenga perfectamente amarrada (legalmente) la autoría sobre ese "deslizar" para hacer un like y quien quiera utilizarlo tenga que pasar por caja. Entonces lo mismo los de Tim Cook ya no creen que sea tan buena idea.