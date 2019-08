Xiaomi Youdao Memobird G4, nueva impresora compacta con un precio increíble

Has pensado siempre que el llevar de un lado a otro una impresora es algo que resulta útil. Si es así, la compañía Xiaomi ha lanzado un accesorio que permite hacer exactamente esto y, además, con unas características que no está nada mal y, como no, todo ello con un precio que es de lo más atractivo.

El nombre del producto es Xiaomi Youdao Memobird G4, y tiene unas dimensiones que le permiten ser guardado en el bolsillo del pantalón –manipularlo con sólo una mano también es una posibilidad- El caso es que las dimensiones concretas son de 86,8 x 79,3 x 39 milímetros y el peso se queda en 165 gramos. Hablamos de un accesorio que se sincroniza con los smartphones dando uso a tecnología Bluetooth y que incluyen un par de botones de control en la parte frontal del dispositivo que permiten controlar todo lo que se hace con el gadget.

La instalación se realiza mediante el uso de una aplicación que se instala en el teléfono o tablet, y aparte de ofrecer diferentes posibilidades a la hora de ejecutar trabajo, también permite que directamente desde la impresora Xiaomi Youdao Memobird G4 sea posible ejecutar una foto con el smartphone. Es decir, que este dispositivo se puede utilizar como disparador a distancia.

Xiaomi

Calidad de impresión de Xiaomi Youdao Memobird G4

La tecnología que utiliza este accesorio par realizar las impresiones es térmica, por lo que en principio ofrece una calidad adecuada en lo que tiene que ver con la definición y evita el uso de tinta (algo importante en lo referente a la portabilidad). La resolución que ofrece Xiaomi Youdao Memobird G4 es de 306 ppp en blanco y negro, por lo tanto, cumple bien en este apartado sin ser lo mejor que existe.

Xiaomi

La autonomía que ofrece la impresora portátil de la que hablamos permite el uso de hasta ocho rollos completos de papel –que son muy fáciles de cambiar ya que el dispositivo se abre con comodidad-, por lo que es amplia (gracias a que se integra una batería de 900 mAh) y, quizá más interesante, es que la recarga se completa en sólo dos horas. Si te preguntas por lo que cuesta Xiaomi Youdao Memobird G4, este se sitúa en menos de 45 euros al cambio, por lo que hablamos de una excelente relación calidad/precio.