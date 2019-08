Arranca la opa de Santander sobre la filial mexicana

La operación por la que Santander se quedará con el 25% que no posee de su filial mexicana se pone hoy en marcha en la Bolsa del país. Los accionistas de Santander México pueden desde hoy canjear sus títulos por acciones de la entidad española, según la oferta anunciada el pasado 12 de abril. El plazo de aceptación de la oferta concluirá el próximo 6 de septiembre, salvo que la oferta se prorrogue.

El banco español recibió ayer el permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según un comunicado publicado por la agencia Bloomberg. Santander ofrece 0,337 acciones propias por cada acción de serie B de Santander México, y 1,685 ADS de Santander (títulos del banco español cotizados en Estados Unidos) por cada ADS de Santander México.

Para alcanzar el control total de la filial mexicana, de la que actualmente tiene el 75%, Santander tendrá que emitir un máximo de 572 millones de títulos, en caso de que todos los accionistas acepten la oferta, según el hecho relevante. Ese número de acciones, que representa un 3,5% del capital social de la entidad, está valorado en unos 2.560 millones de euros.

La es voluntaria, es decir, los accionistas de Santander México podrán elegir si participan o no en la operación, que no está sujeta a un nivel mínimo de aceptación. En el momento de lanzar la opa, el banco aseguroó no tener intención de solicitar la exclusión de cotización (delisting) de Santander México de la Bolsa Mexicana de Valores ni de la Bolsa de Nueva York. Las acciones de Banco Santander, que actualmente están registradas en el Sistema Internacional de la Bolsa Mexicana, cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores.