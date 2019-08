iOS 13 no dejará que WhatsApp o Messenger escuchen todo lo que decimos

Cada vez existe más preocupación por cómo como las compañías tecnológicas utilizan todo su poder para conseguir de nosotros datos personales que les permiten mejorar sus algoritmos y, en el peor de los casos, conocernos mejor para vendernos cualquier cosa que sepan que necesitamos o queremos. Y si hace algunos días conocimos que Apple iba a restringir el acceso a las escuchas que hace Siri mientras se encuentra en espera, ahora ha anunciado nuevas funciones que estarán presentes en iOS 13.

Básicamente se trata de cortar el grifo a las APIs que permiten la escucha permanente en aquellas aplicaciones que cuentan con opciones de llamadas VoIP. Es decir, "voz a través de internet", como es el caso de WhatsApp, o Facebook Messenger, u otras muchas que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ponen la oreja a ver si recogen datos de interés.

Y no creáis que eso que buscan es saber si somos los que matamos a Manolete, se trata de cuestiones mucho más triviales, como qué nos gusta, cómo compramos, sobre qué hablamos, qué inclinaciones políticas tenemos, etc. Con esa información, el negocio que se abre ante ellos es ingente y con un valor del que no nos hacemos una idea.

Adiós a la barra libre de escuchas

Esencialmente, lo que hará iOS 13 es impedir que las aplicaciones estén a la espera escuchando todo lo que pase por delante del micrófono de nuestro iPhone, por lo que solo podrán tener acceso cuando la app esté abierta y dispuesta a realizar una llamada VoIP. Os podéis imaginar la gracia que le va a hacer a Facebook y sus respectivos servicios (WhatsApp y Messenger) que esa fuente de información se corte radicalmente a partir de septiembre, pero será un imperativo que no podrán esquivar.

PushKit y llamadas VoIP en iPhone.

Esto obligará, no solo a Facebook, sino al resto de aplicaciones que se sirven de este PushKit, a reescribir sus aplicaciones para mantener sus funcionalidades intactas. Cosa que debe ocurrir obligatoriamente, por imposición de Apple, antes de abril de 2020.

Además de este palo a Facebook y a sus (demostradas) tentaciones por no guardar demasiado bien la privacidad de sus usuarios, Apple se quita de un plumazo las decenas de apps que se quedan consumiendo energía en segundo plano, lo que hace que las baterías de sus iPhone duren menos todavía. Algo que se arreglará de esta manera y que seguramente muchos usuarios, especialmente sensibles con la privacidad de sus datos, celebrarán instalando iOS 13 en todos sus dispositivos.