Consulta en el móvil la información que necesites sobre tus playas preferidas

Hay momentos en los que ir a la playa se puede convertir en una guerra. No solo por la cantidad de cosas que tenemos que llevar entre hamacas, mesas, sillas, sombrillas, toallas y cacharros de los niños, sino porque cuando llegamos, no nos encontramos lo que esperábamos: piedras, arena sucia, mareas que suben y bajan demasiado rápido...

Si llevamos 30 años yendo a la misma playa muchas sorpresas no nos vamos a llevar, pero si eres de los que picotea un año aquí y otro acullá, pues entonces no hay nada mejor que instalar en el móvil una aplicación que nos dé todos esos datos que se nos escapan si no hemos estado nunca allí.

iPlaya para iOS y Android

Se trata de una aplicación patria, es decir, de aquí, que se centra en tener actualizados todos los datos de las playa de nuestro país. Además, vienen trabajando en ella en los últimos años y cada vez está cogiendo más cuerpo y sentido. La forma de funcionar es muy sencilla porque nos permite buscar, o bien por el nombre de la propia playa, o bien por provincias y después municipios. De esta forma es posible ver qué tal son los lugares de baño, no solo en la ciudad/pueblo en la que estamos, sino también en los de los alrededores.

La información a la que tenemos acceso es muy completa: desde las horas de las mareas bajas y altas, hasta la valoración media que tiene sin olvidarnos de las opciones de accesibilidad para personas con problemas de movilidad, longitud y anchura, tipo de arena, si suele estar muy ocupada, si está cerca del centro urbano, si cuenta con paseo marítimo, si es posible el acceso con perros, si se puede fumar, si cuenta con aseos, papeleras, duchas, etc. Podríamos seguir dando datos hasta mañana.

iPlaya para iOS y Android.

Pero además de esos detalles, que son importantes, también podremos ver la estimación del tiempo por horas, para saber cuándo será el mejor momento para bañarnos y tomar el sol, porque iPlaya cuenta con un índice UV que es muy importante para no quemarnos por el sol.

Aunque la app es gratis, dispone de un servicio premium que añade algunas funcionalidades que no están en la parte free. Como por ejemplo pronósticos del tiempo para más días, información sobre la altura de las mareas a siete días vista y más opciones que no tenemos disponibles de primeras. Estos datos, desde luego, pueden ser importantísimos si practicas deportes acuáticos y necesitas tener todos los datos en la palma de la mano.