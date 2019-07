Los valores para exprimir el jugo a la Bolsa

14

Repsol: mejora de la eficiencia operativa

Felipe López, analista de Self Bank, indica que pese a que el Brent sube un 18% en el año, Repsol cae un 2,4%. En la última presentación de resultados la compañía señaló que el precio del crudo a partir del cual el negocio es rentable se sitúa en 54 euros, nivel que el Brent supera desde principios de enero. Es decir, las caídas experimentadas no estarían justificadas. López cree que la firma, con un PER de ocho veces, cotiza a unos múltiplos atractivos. “Está reduciendo el nivel de deuda, lo que queda refrendado en una mejora de rating de las agencias de calificación”, remarca.