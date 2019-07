¿Te da problemas tu Chromecast? Así puedes solucionarlos todos

Sin duda alguna uno de los mejores accesorios hardware que ha lanzado Google al mercado es Chromecast. Este reproductor multimedia que se combina con los smartphones ofrece un funcionamiento muy eficiente y sencillo, lo que le ha valido obtener un buen número de ventas. Pero esto no quiere decir que o surjan problema de vez en cuando. Mostramos una forma de solucionar casi todos los que suelen producirse.

Lo cierto es que no es habitual que deje de funcionar uno de estos accesorios, pero puede darse el caso que no se muestre nada en la pantalla o que, simplemente, la comunicación con los teléfonos no sea la óptima. Si esto sucede, lo mejor es reiniciar de fábrica el dispositivo, para que todo comience desde cero -como si lo sacaras de la caja-. Evidentemente esto no permite arreglar fallos hardware, pero sí que es una excelente opción que se tiene que valorar.

Por cierto, es importante tener en cuenta que cualquier configuración que se tenga en los Chromecast se pierde, por lo que se debe configurar de nuevo el acceso a la red WiFi (por poner un ejemplo). Pero este es un problema bastante menor ya que en el interior del reproductor de Google no se guarda mucha información precisamente, por lo que no se pierden datos o aplicaciones.

Como solucionar los problemas con los Chromecast

Pasos para reiniciar de fábrica los Chromecast

A continuación, dejamos los pasos que se tiene que dar en los reproductores de los que hablamos para conseguir el objetivo de dejarlos como nuevos. Creemos que la mejor forma de conseguir esto es dando uso al único botón que se incluye en los Chromecast, ya que esto asegura una fiabilidad mayor que realizar los pasos desde la aplicación Google Home.

Chromecast de primera generación

En este caso lo que se tiene que hacer es pulsar el botón lateral durante 25 segundos como mínimo y revisar que el LED pasa de estar blanco fijo a parpadear. Cuando esto ocurra el dispositivo se reinicia de forma automática y ya estará como nuevo. Ahora simplemente se tienen que seguir los pasos habituales de configuración.

Chromecast de segunda generación y posteriores

En estos modelos la operación es parecida, pero la pulsación no es necesario que sea tan larga. Simplemente hay que revisar que el LED pasa a estar de color naranja, y cuando esto ocurra debes que soltar. Pasados unos segundos el Chromecast se reinicia y ahora toca volver a establecer los parámetros de uso que tenías antes.