Almacenamiento en la nube: la alternativa más barata a Dropbox, iCloud o Drive

La nube es ese ente que nos sobrevuela a diario y que muchos usuarios no están convencidos de utilizar de verdad a pesar de que, aunque no sean conscientes, ya lo están haciendo desde sus móviles, ordenadores, etc. Así que la pregunta no es si necesitamos almacenamiento en la nube, sino cuánto.

Y en el momento en el que hablamos de cantidad, entramos en el territorio de pagar una suscripción mensual o anual a algún servicio específico. Y hay muchos: Dropbox, iCloud, Google Drive, One Drive, Amazon... la lista es interminable y, ¿los precios?

Cada vez más capacidad en la nube

Los precios son bastante estándar y se han afianzado en los niveles actuales desde hace un par de años. Aunque por el camino algunos de ellos han optado por mantener precios pero aumentando la cantidad de gigas que podemos almacenar. Es el caso de iCloud o Google Drive que ahora por sus 9,99 euros dejan que subamos hasta 2TB de archivos, fotos, vídeos o lo que sea. Además, por ser las dos compañías dueñas de los sistemas operativos más populares en móviles, su sincronización con todo tipo de servicios en ambas plataformas les convierten en los más atractivos: desde backups o la gestión de la fototeca familiar, datos de las aplicaciones, etc.

Dropbox y One Drive, sin embargo, mantienen sus planes de 1TB por el mismo precio que Apple y Google ofrecen dos, pero a cambio brindan a los usuarios una cantidad de servicios vinculados a la nube que los hacen especialmente interesantes: gestión eficaz del trabajo en equipo, suites de ofimática, etc. Y este es uno de los puntos clave que debemos pensarnos cuando vamos a 'comprar' almacenamiento en la nube.

¿Solo queremos almacenamiento?

Si nuestras necesidades pasan únicamente por guardar documentos, archivos, fotos y vídeos al mejor precio, entonces debemos mirar todo lo que se oferta en internet. Y ahora mismo no hay una ganga más imbatible que la de Zoolz, que nos permite utilizar 1TB de almacenamiento en la nube por 17,58 euros (19,99 dólares) al año. Eso significa que nos sale al mes por apenas 1,46 euros.

Zoolz, precios de almacenamiento 1Tb para 1 ó 3 años.

Obviamente estamos ante una oferta puntual pero si queréis evitar que pase un año y la cuota suba, tenéis también otra oferta que cubre tres años de almacenamiento (1TB) por 30,77 euros (34,99 dólares). Como veis, menos de un tercio de lo que cuestan tres meses en cualquiera de los otros servicios. Importante, la oferta termina en seis días.