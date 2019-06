Esta app elimina a las personas humanas de tus fotos

Seguro que os ha pasado el intentar hacer una foto a algún lugar o monumento y tener que esperar varios minutos porque no paraba de pasar gente, estropeando la instantánea. Esta circunstancia, que se puede repetir en mil y una ocasiones, puede dejar de ser un problema con apps como Bye Bye Camera.

Tal y como vemos en el portal Artnome, esta app ha sido creada y diseñada por Damjanski, un artista que se ha planteado la situación de eliminar a los humanos de fotografías en los casos que, por varias razones se nos puedan ocurrir. Para que una persona, por ejemplo, no empañe un bonito recuerdo.

Borra los malos recuerdos con facilidad

La aplicación, disponible en iOS, utiliza herramientas de IA para que, de forma accesible, podamos quitar a una persona de una instantánea y que el momento permanezca inalterable. Por medio de un programa, se clasifican los objetos y se seleccionan los contornos de las personas para proceder a la eliminación de forma sencilla en el caso de que así lo queramos. Otra herramienta rellena el contexto del hueco que queda libre basándose en el entorno, para que parezca que ahí no había nada antes de la modificación. A decir verdad, el resultado es mejorable, pero al menos, la herramienta cumple sobradamente con su objetivo.

La aplicación Bye Bye Camera está disponible en App Store por un precio de unos tres dólares, y su uso puede ser muy recurrente. Especialmente para borrar a personas paseando alrededor de un monumento al que queríamos fotografiar de forma impoluta. O borrando a nuestros ex de las instantáneas para que volver a revivir ese momento no nos cause un disgusto. Una app sencilla de manejar por cualquiera con un poco de práctica, ya que por medio de sus algoritmos y su IA, realiza la eliminación de seres humanos de forma instantánea y sencilla, rellenando esa imagen con el entorno.

Aunque es una app "de andar por casa" lo cierto es que es un paso interesante para el futuro, pudiendo modificar instantáneas y eliminar elementos con facilidad para que cualquiera pueda hacerlo en tan solo un instante y desde sus propios teléfonos móviles. Ahora, es evidente que el resultado es mejorable, pero sin duda, es un buen comienzo para aprovechar a nuestro favor elaborados recursos informáticos que hace poco parecían inalcanzables.