Valores en la diana de las operaciones corporativas

4

Liberbank: tiene todas las papeletas tras su fusión frustrada con Unicaja

El financiero es uno de los sectores en los que los expertos esperan movimientos de ficha debido a que “el escenario de tipos cero obliga a los bancos a buscar soluciones para ser rentables, y una de ellas sin duda es la integración de negocios que puedan generar sinergias”, explica Felipe López, analista de Self Bank. Tras la fusión frustrada entre Unicaja y Liberbank –la operación no llegó a buen puerto ya que Unicaja valoró ambas entidades y entendió que debía tener el 60% del banco fusionado, algo que no aceptó Liberbank y por lo que la entidad acabó rompiendo las negociaciones– este último sigue estando en el centro de todos los rumores. La entidad financiera tiene una capitalización bursátil de 1.100 millones de euros y un PER estimado para 2019 de 8,93 veces.