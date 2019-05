3

Map of the Heart v.7 fue reconocido como el mejor recién llegado y la mejor campaña de perfume femenino en la 27ª edición de los premios de The Fragance Foundation. La fragancia trata sobre el amor, sus poderes y dualidades. Sus notas evocan la apertura de la lavanda francesa, el aldehído y el cardamomo. También están presentes el intenso acorde de albaricoque japonés y un torbellino de oud (madera) natural. Dedicado a un amor ingenuo, curioso, frágil, tierno, salvaje e inocente. Todo y nada. Precio: 150 euros.