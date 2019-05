4

Maquillaje en movimiento. La colección Terracota On The Go de Guerlain está dedicada a las mujeres que no paran, que van corriendo de un lado para otro, pero quieren tener su maquillaje a punto a lo largo de todo el día. La serie comprende desde base a iluminador, sin olvidar los polvos compactos. Toda una gama de productos fáciles de transportar y de aplicar, listos para usar en todo momento. Además, mantienen la calidad de su clásica línea Terracota, que persigue tonos nacarados y se inspira en un viaje al desierto. En la imagen, la base de maquillaje. Precio: 30 euros.