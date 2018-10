Álvarez-Pallete: “Es el momento del humanismo”

A pesar de que la revolución tecnológica actual es de momento cuatro veces el tamaño de la revolución industrial, el movimiento no hay quien lo detenga. "Se van acumulando muchas tecnologías", como la inteligencia artificial, el 5G o los ordenadores cuánticos, que van a suponer otra revolución, aseguró José María Alvarez, presidente de Telefónica, durante su intervención ante 1.500 asistentes al XVII Congreso Direstivos CEDE, que se celebra en Palma.

En un mundo de datos, el directivo auguró que es imposible vaticinar el futuro de la conectividad con la inteligencia artificial. "Llevaremos ropa inteligente, y no hay un sector que sea inmune, ni la política, ni la sociedad", y afrontar esa disrupción significa entender cómo se va a reaccionar como personas. Porque la "tecnología siempre va a estar, pero el valor añadido es el de las personas". En este sentido, Álvarez-Pallete insistió en que es "el momento del humanismo", porque "el mayor peligro no es que el control lo tomen las máquinas, ya que hay cosas que no pueden ser digitalizadas, como la empatía, la intuición o la inteligencia emocional". En ese camino, las empresas, y puso como ejemplo el proceso de transformación vivido en Telefónica, deben centrarse en los valores, "tan importantes como las métricas", en desarrollar una cultura abierta, "ya que no es posible no ser transparente", una organización retadora, "sin miedo al cambio", y confiable, de cara a los accionistas, clientes y empleados. "No solo es importante la tecnología, sino los valores".

También expuso su opinión la diversidad, y aseguró que para cada vacante que se produzca en una empresa en la terna de candidatos debería haber siempre una mujer, así como la importancia de ir cambiado de puesto a lo largo de la carrera profesional. "Y los ingenieros de inteligencia artificial deben convivir con la gente del mundo tradicional. Es importante tener la mente abierta", señaló Álvarez-Pallete, que confió a los asistentes que utiliza la redes sociales, sobre todo Twitter, cuya cuenta maneja él mismo, para estar en contacto con los clientes.