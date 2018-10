Marcos de Quinto advierte del riesgo de emprender: “Puedes acabar debajo de un puente”

La capital burgalesa se convirtió ayer en centro de debate sobre talento y emprendimiento en el marco de la X edición de foroBurgos, organizada por la Fundación Caja Burgos. Ante 500 asistentes, Marcos de Quinto, ex vicepresidente de Coca Cola y experto en marketing y gestión de equipos, se volvió a mostrar "políticamente incorrecto” a la hora de analizar la coyuntura empresarial española. De Quinto aseguró que “se anima a la gente a emprender, se invierten todos los ahorros, se piden créditos o se capitaliza el paro y puedes acabar debajo de un puente”.

Además de alertar de los peligros del emprendimiento, incidiendo en que “puedes perderlo todo con una gran idea si no sabes gestionarla” o bien “si no sabes rodearte de las personas adecuadas”, De Quinto puso el foco en el exceso de formación académica. Para el exejecutivo de la multinacional norteamericana existe una carencia de experiencia vital y humanística. "Si quieres subir al Everest, busca a un sherpa, no un experto o escritor que jamás haya subido", dijo. En este sentido, solo la curiosidad y la desobediencia traen -a su juicio- progreso a las organizaciones.

Finalmente, De Quinto apuntó que “todo el mundo tiene talento”, el problema es aplicarlo a lo que es bueno para cada uno, ya que “sino, es un desperdicio”. En esta línea, el experto reconoció que “escoger el talento para que forme parte de nuestra empresa no es precisamente tarea fácil”. En su opinión, “es muy probable que muchas empresas hayan dejado fuera de sus procesos de selección a personas con un gran talento y hayan contratado a otras que no se lo merecían”.

Otra de las ponentes destacadas del encuentro, la experta en liderazgo y organización de empresas Pilar Jericó, se mostró incluso más determinante al afirmar que “las empresas se juegan su presente y su futuro en la gestión del talento”. Jericó señaló que “sin un buen equipo es muy difícil dar lo mejor de la empresa”, y lo primero para contar con un buen equipo es “tener un superior que se lo crea” y, algo aún más importante, “que ponga en valor a sus trabajadores”.

Otro de los augurios que la analista organizacional expresó ante los asistentes a la jornada empresarial de la Fundación Caja de Burgos fue que “tras la crisis económica, que ya está pasando, va a haber más dureza a la hora de escoger a gente”. Jericó cree que “las empresas van a mostrar más interés en los procesos de selección” y van a hacer lo posible para atraer talento y conseguir que se quede.