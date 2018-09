2

La firma de mochilas sostenibles Hemper comienza el nuevo curso con Nepal y los nepalíes como protagonistas. Bajo el lema Made in Nepal, la marca demuestra que en el sector de la moda es posible crear colecciones sostenibles, contar con modelos no profesionales y locales, mostrándoles de forma natural y sin maquillar, y utilizar materiales sostenibles que no contaminen. La mochila Goyko está fabricada a mano y elaborada con cáñamo y fibra 100% natural. Además, está confeccionada por comunidades en riesgo de exclusión social. Precio: 75 euros.