Alpargatas solidarias

¿Quién ha dicho que el otoño tiene que ser aburrido? La firma de alpargatas argentina Toms estrena nuevos modelos de su colección masculina para la próxima temporada. Se llama Venice y lleva estampados de inspiración étnica hasta camuflaje, pero con el estilo funcional y de comodidad seña de identidad de la marca, que nació en 2006 a iniciativa del empresario y exdeportista Alejo Niti. Arrancó con una campaña diferente, bautizada como One for One: por cada par vendido se donaba otro para ayudar a niños desfavorecidos. Hoy es una de las marcas preferidas por famosos de Hollywood, familias reales, deportistas... Precio: 65 euros.