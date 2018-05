10 consejos a tener en cuenta a la hora de repasar el borrador de la Renta

Qué hacer si te hiciste autónomo en 2017

Los trabajadores por cuenta propia que hayan comenzado su actividad económica en 2017 podrán aplicarse un 20% de reducción en los rendimientos netos, aunque deben cumplir varios requisitos. En primer lugar, no haber sido autónomo con anterioridad. En segundo lugar, los rendimientos netos no deben superar los 100.00 euros anuales en 2017. En tercer lugar, menos de la mitad de esos ingresos no pueden proceder de una persona fisica o entidad de la que el contribuyente haya obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha del inicio de la actividad y en cuarto, el rendimiento de actividad se determina con arreglo al método de estimación directa.