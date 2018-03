Ocho compañías afectadas por vaivenes corporativos

Tras el cambio de accionistas ahora miran la fusión

En un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria por los planes del Gobierno para recortar las retribuciones de gasistas y eléctricas, Gas Natural suena como un candidato a protagonizar movimientos corporativos en el medio plazo. Antonio Sales, analista de XTB señala que después del cambio de accionariado con la venta del 20% que Repsol tenía en la compañía al fondo CVC y Corporación Financiera Alba, ahora toda la atención está puesta en la posible fusión con la portuguesa EDP. En el último año y medio la empresa ha efectuado desinversiones con vistas a la operación. Sin embargo, algunas voces apuntan que el desembarcó de Francisco Reynés en sustitución de Isidro Fainé pone en duda la operación. No obstante, todavía no se ha descartado nada. En la última presentación de resultados de EDP, su presidente no descartó una posible operación pero afirmó que es algo que está en manos de los accionistas. En lo que va de año Gas Natural se deja un 4,8% en Bolsa y su capitalización se sitúa en los 18.480 millones.