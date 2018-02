Apple, Google, Amazon: más ingresos y foco en la rentabilidad

La fiesta continúa para Apple, Google y Amazon. Las cuentas presentadas anoche por los tres titanes tecnológicos muestran hasta qué punto son sólidos sus negocios, dándose incluso la paradoja de que la compañía de la manzana haya logrado ser más rentable que nunca pese a la caída en ventas de su icónico iPhone.

Apple: beneficio récord pese a vender menos iPhones

La empresa de Tim Cook reveló que las ventas de sus iPhones cayeron un 1%, pero volvió a ofrecer unos resultados financieros récord durante su primer trimestre fiscal de 2018. ¿La causa? Apple vendió 77,3 millones de smartphones entre octubre y diciembre, algo por debajo de los 78,3 millones que había vendido en el mismo periodo del año pasado, pero sus ganancias fueron mayores gracias a que el iPhone X ha subido 100 dólares el precio medio de sus móviles, hasta los 796 dólares.

La jugada de sacar un móvil muy caro, con el que celebraba el décimo aniversario del iPhone, al tiempo que lanzaba otros dos terminales, el iPhone 8 y 8 Plus, algo insólito en la compañía, parece haberle salido muy bien a la compañía, que lleva semanas bajo la lupa de unos inversores que no acababan de entender qué estaba pasando con las ventas de su último buque insignia, más tras publicarse que la firma habría reducido el ritmo de producción del iPhone X.

Apple finalmente ha logrado aumentar los ingresos provenientes del iPhone un 13%, igual que la cifra global del negocio, que este trimestre ha alcanzado la suma récord de 88.290 millones de dólares. En total, la compañía ganó 20.065 millones, un 12% más que el año anterior. Aunque la firma no desglosa las ventas del iPhone por modelos, sí señaló que el iPhone X ha sido el más vendido desde que se lanzó en noviembre. Los números revelados anoche por la compañía parecen haber animado a los inversores y las acciones suben un 3% en el mercado fuera de horario.

Ahora queda por ver qué pasará en el segundo trimestre del año; será el momento de comprobar si ciertamente el ritmo de ventas de su móvil estrella cae o si la compañía es capaz de evitar lo que ya le pasó en el segundo trimestre del pasado año, cuando registró su primera caída de ventas del iPhone (16%). Apple está cada vez más presionada en la gama alta no solo por su más directo rival Samsung, sino por rivales chinos como Huawei.

Apple pronosticó ingresos para el segundo trimestre de entre 60.000 millones y 62.000 millones de dólares, bastante por debajo de las previsiones de los analistas, que estimaban 65.730 millones de dólares.

Más allá de los móviles, que generan dos terceras partes de los ingresos a la compañía, Apple también ha logrado impulsar las ventas de sus iPad, que crecieron un 1%. La firma vendió 13,2 millones de unidades y elevó sus ingresos un 6%. Los que no remontan son los ordenadores Mac, que bajaron un 5% en unidades (vendieron 5,1 millones de unidades). La compañía no reveló datos sobre reloj inteligente. En cuanto al segmento de los servicios, que incluye Apple Pay, Apple Music y Apple Care, entre otros, creció un 18%. La compañía suma ya 240 millones de suscriptores, lo que le ha generado unos ingresos de 8.470 millones. Por geografías, las ventas en el mercado americano subieron un 10%, hasta los 35.200 millones de dólares; en Europa, crecieron un 14% y en China un 11%.

Google: supera los 100.000 millones de dólares

La reforma fiscal de Trump ha llevado a Alphabet, la matriz de Google, a registrar sus primeras pérdidas trimestrales desde su creación en 2015, pero su cifra de negocio reveló que la compañía sigue creciendo con mucha solidez. La compañía logró superar por primera vez los 100.000 millones de dólares de ingresos en un ejercicio fiscal. Concretamente, registró ingresos por 110.855 millones de dólares, un 22% más que en el ejercicio anterior. En cuanto a su beneficio, este rondó los 12.660 millones, un 35% menos tras afrontar en el último trimestre un cargo extraordinario de 9.900 millones por la reforma fiscal en EE UU. Las ganancias también se vieron lastradas por la multa histórica de 2.736 millones de la Comisión Europea.

Sin embargo, la debilidad en sus cifras ha estado en la eficiencia. Con un incremento de costes del 27% en el trimestre (hasta 24.700 millones de dólares), los analistas ponen ahora el foco en la gestión los gastos para mantener los márgenes.

El beneficio operativo de Alphabet alcanzó en 2017 los 26.146 millones de dólares, frente a los 23.716 millones del ejercicio anterior. “El crecimiento anual del beneficio operativo enfatiza la fortaleza del núcleo de nuestro negocio”, señaló la directora financiera de la compañía, Ruth Porat, quien destacó que van a continuar “haciendo inversiones sustanciales a largo plazo en nuevos negocios”.

Los ingresos de Alphabet solo del cuarto trimestre se situaron en los 32.323 millones de dólares, un 24% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que superó las previsiones de los analistas de 31.900 millones, según Thomson Reuters.

El gigante de las búsquedas sigue recibiendo el grueso de sus ingresos por la publicidad digital, que representa el 85% de su cifra de negocio. Un área que domina junto a Facebook, pero donde empieza a tener serias amenazas como la de Amazon, quien ha decidido acelerar su apuesta por este negocio. También creció el apartado de otros ingresos de Google, en el que el gigante de internet incluye otras apuestas para diversificar sus fuentes de ingresos como sus smartphones Pixel, sus asistentes de voz Google Home o su plataforma en la nube Google Cloud. Aunque la compañía no ofrece detalles, este último negocio parece que es el que más ingresos proporciona a esta unidad. Un segmento donde tiene rivales muy fuertes como Amazon y Microsoft. En el último trimestre, Alphabet registró 4.687 millones por esos “otros ingresos de Google”.

Alphabet anunció junto a sus resultados el nombramiento de John Hennesy como nuevo presidente del consejo de administración de la compañía. El ejecutivo, que era consejero de Google desde 2004, sustituirá a Eric Schmidt, quien anunció su salida a finales de 2017.

Amazon: nuevos negocios más rentables

Amazon, que históricamente ha supeditado el beneficio al crecimiento, parece que ha cambiado de táctica. La compañía ha vuelto a superar las previsiones de los analistas incrementando sus ventas un 38% en el cuarto trimestre, hasta 60.453 millones de dólares. En ese periodo, su beneficio neto ascendió a 1.856 millones, un 147% más frente al mismo periodo del año anterior. Los resultados incluyeron un beneficio fiscal de unos 789 millones por la reforma tributaria de EE UU.

En el conjunto del año, el gigante tecnológico ganó 3.033 millones, un 28% más. Su impulso provino del auge de las compras por internet durante la campaña navideña y una sólida demanda por sus servicios en la nube, su negocio de mayor crecimiento. Las ventas de Amazon Web Services aumentaron en el último trimestre un 44,6%, a 5.110 millones de dólares (un 43% anual), superando la estimación de 5.000 millones de dólares, y ello pese a la dura competencia de Microsoft y Google.

La estrategia de fomentar la fidelidad de los clientes mediante su servicio de envíos rápidos, programas televisivos exclusivos para su sitio web y la apuesta por desarrollos tecnológicos como los dispositivos Echo controlados por el asistente de voz Alexa han dado sus frutos. Jeff Bezos, consejero delegado y fundador de la compañía, destacó en un comunicado la importancia de este producto. “Nuestras proyecciones de 2017 para Alexa fueron muy optimistas, y las hemos superado con crecer. No vemos sorpresas positivas de esta magnitud muy a menudo”.

De cara al próximo trimestre, Amazon prevé alcanzar unos ingresos de entre 47.750 y 50.750 millones de dólares, lo que supondría un crecimiento interanual de entre un 34% y un 43%.

Las acciones de Amazon subían más del 5% tras el cierre del mercado. Los inversores parecen ver con buenos ojos que la compañía apueste también por nuevos negocios como el de la publicidad, un segmento que prevén sea más rentable para la compañía que su negocios de ecommerce y en la nube, pues no requiere de fuertes inversiones en centros logísticos o centros de datos.

Netflix: foco en contenidos para fidelizar clientes

Los 117,6 millones de suscriptores en todo el mundo que logró Netflix al cierre de 2017 dejaron al mercado con muy buen sabor de boca. No solo porque el crecimiento fuera mucho mayor de lo esperado, sino además porque los ingresos también aumentaron a un ritmo mucho mayor. La compañía ha puesto el foco en los contenidos, y la estrategia de realizar fuertes inversiones en producciones locales está fidelizando a los clientes. La productora de series como 'Stranger Things', 'House of Cards', 'Por 13 Razones', 'The Crown' o 'Narcos' logró en el cuarto trimestre un beneficio neto de 185,5 millones de dólares, casi un 180% más.

De nuevo, la clave de cara al mercado está puesta en la rentabilidad: cuando ese crecimiento exponencial en el número de suscriptores se ralentice cómo logrará mantener los márgenes. La compañía ha adelantado que espera márgenes operativos del 10%.