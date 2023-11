El Apple Watch solucionará los problemas de batería con su próxima actualización

El Apple Watch es uno de los mejores relojes inteligentes que puedes comprar. Que sea el smartwatch más vendido del mundo deja claro que es un producto sólido, pero además cuenta con todo tipo de funciones que marcan la diferencia.

Por no hablar del departamento de I+D de Apple y que no para de innovar. Sin ir más lejos, hace poco os hablamos de una de las funciones más completas que llegarán al Apple Watch Series 10. Hablamos de un sensor de glucosa en sangre que dará una alegría a muchos usuarios diabéticos, que ahora podrán evitar el dichoso pinchazo de control de niveles de azúcar.

Pero últimamente el Apple Watch se ha visto envuelto en una polémica por culpa de los problemas en la batería. Muchos usuarios se quejan de un consumo excesivo tras actualizar a WatchOS 10.1. Aunque parece que hay luz al final del túnel.

Apple lanzará muy pronto una actualización para solucionar los problemas de batería en el Apple Watch

Como te decíamos, watchOS 10.1 no ha sido precisamente una buena actualización debido a los problemas que está provocando en la batería de los Apple Watch. Es cierto que aporta todo tipo de novedades, como los widgets, pero el problema de autonomía lastra por completo la experiencia.

Un error que afecta especialmente a los Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2, aunque hay reportes de modelos más antiguos. Por suerte, parece que Apple ha escuchado las quejas y pondrá una solución muy pronto.

De esta manera, watchOS 10.1.1 llegará antes de lo que pensamos para solucionar los problemas en el Apple Watch y su consumo excesivo de batería. No sabemos la fecha de lanzamiento de esta actualización, pero como han indicado los compañeros de MacRumors, parece que la actualización que solucionará los problemas en la batería del Apple Watch está más cerca que nunca.

Qué puedo hacer mientras tanto

Lo cierto es que hay pocas soluciones, pero lo primero que has de hacer es eliminar aplicaciones de terceros que no uses habitualmente. Esto ayudará a reducir la carga de trabajo del sistema y puede mejorar la duración de la batería.

Así que tocará tener paciencia y esperar a que el fabricante de la manzana mordida decida lanzar una actualización con la que solucionar todos los problemas en la batería del Apple Watch con watchOS 10.1. ¿Podría llegar en las próximas semanas? Esperemos que sí y que el deseado firmware llegue a los dueños de un reloj Apple.