Spotify pone restricciones a las cuentas gratuitas en India, ¿afectará esto a España?

Spotify ha decidido implementar restricciones en las funciones disponibles para los usuarios de su nivel gratuito en India. Esta medida forma parte de su estrategia para fomentar un aumento en el número de suscriptores de pago en dicho país. Años después de su lanzamiento en India en 2019, la plataforma ha optado por limitar ciertas capacidades de su nivel gratuito en esta región.

Estos cambios incluyen la imposibilidad de reproducir canciones en un orden manual y la incapacidad de retroceder, avanzar o repetir canciones. Por lo tanto, hablamos de funciones que son de uso habitual y que para algunos puede hacer que la plataforma pierda algo de atractivo.

Una decisión de Spotify que es, por ahora, local en India

Desde su llegada al mercado indio, la compañía sueca había ofrecido una versión gratuita bastante amplia que permitía a los usuarios reproducir canciones en el orden que desearan. Sin embargo, Spotify ha explicado que, dado que el mercado ha madurado, considera necesario implementar estas restricciones en su nivel gratuito. Según informó Musically, el nuevo nivel gratuito se asemejará más al que Spotify ofrece en Brasil.

La compañía ha destacado que India se encuentra entre los cinco principales países en cuanto a usuarios activos mensuales de su servicio. Sin embargo, no figura entre los principales mercados en términos de la proporción entre suscriptores y usuarios gratuitos, ya que la mayoría de los usuarios indios opta por el modelo con publicidad. Además, todo apunta a que estos cambios no se reflejará a cómo opera la firma en otras regiones, por lo que de momento no parece que en España tengamos que temer absolutamente nada (pero en el futuro…).

En el marco de estos cambios, Spotify también lanzará la función Smart Shuffle en India. Esta característica sugiere automáticamente canciones basadas en los gustos del usuario y la canción o lista de reproducción que están escuchando en ese momento. La función se introdujo para los suscriptores en marzo con el objetivo de ofrecer mejores recomendaciones para agregar canciones a listas de reproducción específicas.

Un movimiento que no tiene el triunfo asegurado

Según un informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), India no figura entre los diez principales mercados en términos de suscripciones. Además, según una encuesta de la Indian Music Industry, una organización sin fines de lucro con sellos discográficos como miembros, la tasa de piratería digital en India (73%) está muy por encima del promedio mundial del 30%.

Un informe de la firma de análisis Redseer publicado en abril señaló que Spotify era el líder en términos del número de transmisiones en India, excluyendo a YouTube, que tiene más de 450 millones de usuarios en el país. Por lo tanto, un mal paso puede ser un problema para Spotify, algo que habrá que esperar para ver qué es lo que ocurre.