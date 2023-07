María Ana Sanchiz, abogada de oficio: “Seguimos manteniendo con nuestros medios la justicia gratuita”

María Ana Sanchiz es la decana del turno de oficio en el Colegio de la Abogacía de Madrid. Lleva 46 años y siete meses de ejercicio profesional y ni un solo día de baja. Una dedicación por la que fue premiada recientemente por la Fundación Aranzadi La Ley como una de las Mujeres por Derecho 2023. “Todo reconocimiento es bueno si sirve de altavoz para visibilizar un trabajo tan importante, tan mal pagado y tan poco valorado”, afirma. CincoDías charla con la abogada en vísperas del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio.

Pregunta. ¿Por qué decidió inscribirse en el turno de oficio? ¿En qué tipo de casos trabaja?

Respuesta. Ya no lo recuerdo porque hace muchos años. Supongo que porque no hacía falta nada más que apuntarse. Ahora hay que hacer previamente cursos y/o tener créditos por haber hecho pasantías. He trabajado muchos años en civil y penal, ahora solo hago contencioso-administrativo en todas las instancias y penal en el Tribunal Supremo.

P. ¿Qué casos recuerda más?

R. Me han llamado poderosamente la atención (son pocos) los casos de las personas que llaman “querulantes”, cuyo afán es pleitear y recurrir todo lo recurrible. De entre ellos, los que gozan de la justicia gratuita tienen bastante fácil iniciar unos y otros procesos porque no les cuesta. Me habrán tocado dos o tres en mi carrera y han sido especialmente intensos en su pasión e insistencia en sentirse víctimas de injusticias que hay que reparar, aunque a veces ni existan.

P. Durante todos estos años, ¿ha tenido momentos en los que ha tenido ganas de tirar la toalla? En su caso, ¿por qué motivos?

R. No nunca. En ocasiones me he sentido maltratada por funcionarios de juzgados, de prisiones, policías, jueces y a veces por compañeros, pero nunca he pensado que abandonar fuera una solución.

P. ¿Qué mejoras necesita el turno de oficio? ¿Qué pediría a las instituciones?

R. En primer lugar, retribuciones dignas para todas las actuaciones que realicemos, incluidas las guardias. Seguimos manteniendo con nuestros propios medios el servicio público de la justicia gratuita al soportar la práctica de múltiples diligencias, algunas suspendidas por causas no imputables a los letrados, y teniendo que acudir en varias ocasiones al juzgado hasta conseguir que se practiquen o se le celebren. Además, ser tratados dignamente por parte de los otros operadores jurídicos facilitándonos el acceso a las actuaciones o comunicándonos las suspensiones antes de acudir al juzgado. Hay necesidad de conseguir la desconexión digital y la conciliación. Pido mejoras en las instalaciones durante los servicios de guardia en calabozos, donde nos encontramos hacinados en una estancia minúscula sin ventilación a la espera de que el juzgado comience a tomar declaración a los detenidos, y más locutorios en mejores condiciones.