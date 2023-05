Estrenos de la semana del 8 de mayo de 2023 en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+ y Movistar Plus+

La segunda semana de mayo de 2023 ya está aquí y, con ella, los estrenos que llegan a las distintas plataformas de streaming en España. Te presentamos las opciones que consideramos esenciales para que no te pierdas lo mejor tanto en series como en películas en cada uno de los servicios que tienes contratados.

Una de las cosas que queremos destacar es la llegada de la serie (en tono de documental) llamada La reina Cleopatra. No hay que decir mucho respecto al tema principal de la creación, como es evidente. Lo interesante es que estamos ante una opción sin ataduras que, por este mismo motivo, ha sido criticada antes incluso de su emisión. Incluso, en la elección de la protagonista, que no sigue los cánones que se esperan del llamativo personaje que se ha vendido hasta la fecha gracias a Hollywood (con Liz Taylor a la cabeza en una película que fue un soberano fracaso). El caso es que en cada entrega se podrá descifrar el motivo de su reconocimiento histórico donde destaca su gran inteligencia… algo de lo que no se habla habitualmente. Una gran recomendación que llega a Netflix el 10 de mayo.

Otro de los grandes estrenos que creemos que no debes perderte aterriza en Disney+ el día 12 de mayo. Hablamos de Crater. Una película de ciencia ficción que tiene como protagonistas a un grupo de adolescentes que vienen en una de las colonias que hay en la Luna. La aparición de un misterioso cráter será algo que haga que todo cambie y comiencen los problemas por buscar la pista de alguien que ha desaparecido. Sarilla de ver y muy entretenida (siendo ideal para toda la familia), no hay a quien le ha faltado tiempo en compararla con Stranger Things. Y no, no tiene mucho que ver…. excepto en los protagonistas que tiene una edad parecida. Una buena forma de pasar la tarde.

El resto de los estrenos de la semana del 8 de mayo de 2023

Sin más te dejamos el resto de las opciones que son llamativas entre las plataformas más importantes que ahora mismo hay en España. Son las siguientes:

Netflix

Desapariciones: ¿Vivos o muertos?: estreno de la primera temporada el 10 de mayo

Ultraman: estreno de la tercera temporada el 11 de mayo

Royalteen: La princesa Margrethe: estreno el 11 de mayo

La madre: estreno el 12 de mayo

Mulligan: estreno de la primera temporada el 12 de mayo

HBO Max

A ambos lados del abismo: estreno de esta miniserie el 8 de mayo

Prime Video

Citadel: estreno de un nuevo capítulo el 12 de mayo

Disney+

Not Dead Yet: estreno de la primera temporada el 10 de mayo

Los Muppets: Los Mayhem dan la nota: estreno de la temporada el 10 de mayo

Movistar Plus+