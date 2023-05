Andersen estrena sede en la Diagonal de Barcelona

Los socios directores de Andersen en Iberia, José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre, el director de la oficina de Barcelona, Juan Ignacio Alonso Dregi, y Antonio Brufau, presidente de Repsol y ex Arthur Andersen

El bufete de abogados Andersen ha inaugurado su nueva sede de Barcelona. Las nuevas oficinas se localizan en el edificio Beethoven en el número 618 de la Avenida Diagonal. Con esta mudanza, el despacho quiere “impulsar el continuo crecimiento de la firma" y "posicionarse como un actor fundamental en el mercado legal catalán”.

Las nuevas oficinas, situadas en el centro de la capital catalana, ocuparán 1.000 metros cuadrados, lo que supone duplicar el espacio en la capital barcelonesa respecto a su anterior ubicación.

"Ilusionados con el proyecto catalán"

En el evento de inauguración, que contó con más de 200 invitados, José Vicente Morote e Íñigo Rodríguez-Sastre, socios directores de Andersen Iberia, dejaron clara la apuesta del bufete por “mejorar la calidad de las condiciones de trabajo de nuestros profesionales y de la prestación de nuestros servicios”.

Morote defendió que Andersen es uno de los despachos con mayor presencia a nivel mundial, con 174 países y más de 400 oficinas, 71 sedes en Europa en 40 países y con gran presencia en España en las grandes capitales como Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga. Asimismo, hizo hincapié en la evolución y objetivos del despacho en España, que “ha conseguido triplicar los datos en cinco años, ya que inició 2017 con un presupuesto de 13 millones de euros y 150 profesionales y hemos cerrado 2022 con 350 personas en la organización y una facturación de más de 40 millones de euros, un dato que vamos a seguir sumando con el objetivo de estar en el entorno de los 50 millones este año”.

“Barcelona tiene mucho que aportar a la evolución de Andersen y desde Andersen queremos volcar todo nuestro know how, nuestros servicios y nuestro esfuerzo en el desarrollo de esta plaza que consideramos fundamental no solo para el Despacho, sino, sobre todo, para la economía en España”, aseveró Morote. "Nuestra apuesta por Cataluña es indiscutible".

Por su parte, Juan Ignacio Alonso Dregi, socio director de la oficina de Barcelona, destacó la “apuesta inequívoca y sin fisuras” del bufete por el proyecto y el esfuerzo de todo el equipo para hacer realidad unas oficinas que “contribuirán al éxito de la firma en su desarrollo en Cataluña”.

En la cita también tomó la palabra Antonio Brufau, presidente de Repsol, ex Arthur Andersen y uno de sus socios directores en Barcelona más destacados. Durante su intervención, Brufau destacó que los valores de Andersen son los que definen a sus profesionales y que estos, puestos al servicio de la firma, auguran "un gran proyecto de futuro".