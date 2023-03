Cómo cambiar de forma sencilla el nombre de usuario que tienes en Twitch

La plataforma Twitch se ha convertido en un lugar en el que poder emitir contenidos propios para que los vean otros y, quizá, ganar dinero con ello. Lo único que debes tener es una cuenta, cumplir con los requisitos del servicio de Amazon y, como no, disponer de un nombre de usuario que te represente bien. Si deseas cambiar este último, te contamos cómo conseguirlo de una forma rápida y sencilla.

La verdad es que tener un buen nombre de usuario es algo importante en Twitch (y en prácticamente todas las plataformas que se basan en compartir contenidos en la nube). Si no te convence el que tienes o, simplemente, crees que debes renovarlo por algún motivo, debes saber que el proceso es de lo más rápido y fiable. Por lo tanto, lo conseguirás en poco tiempo. Eso sí, hay algo que debes tener muy presente: la plataforma solo permite hacer esto una vez cada dos meses…. Por lo que es de lo más recomendable que aciertes.

Pasos para cambiar el nombre de usuario en Twitch

Nosotros te vamos a indicar cómo conseguir esto desde el ordenador, ya que pensamos que es la forma más cómoda de realizar el cambio de nombre. El motivo es que, al tener un teclado completo, tardarás menos en completar todo (y el uso del ratón también ayuda). Esto es lo que tienes que hacer para que en apenas unos minutos estrenes nombre en Twitch:

El primer paso es acceder a la web de Twitch, para lo que tienes que escribir www.twitch.tv en la barra del navegador que utilizas normalmente. Ahora, debes identificarte con los datos de la cuenta a la que deseas poner otro nombre de usuario.

Ahora, en la zona superior derecha, verás el icono de tu cuenta y debes pulsar en él. Entre las opciones que aparecen, selecciona Configuración.

Rawpixel

Se abre una nueva ventana en la que debes buscar el apartado Nombre de usuario, que está en la parte inferior. Al encontrarla, pulsa en el icono pequeño que tiene la imagen de un lápiz.

Lo siguiente es que borres el que hay y, ahora, pongas el nuevo. Si no está utilizado, se confirma la acción con el botón correspondiente.

Listo, ya has terminado.

Como has visto, es lo más sencillo del mundo realizar el cambio de nombre de usuario en Twitch utilizando el cliente de la plataforma para navegadores. Por lo tanto, no hay motivos alguno para que mantengas uno que, ahora, ya no te gusta.