Estrenos que llegan a Filmin en enero de 2023: todas las series y películas

El servicio de vídeo en streaming Filmin ya tiene programados todos sus estrenos para el mes de enero de 2023, y lo cierto es que por cantidad le hace competir sin duda alguna con otras opciones como puede ser Netflix. Te mostramos los añadidos a su catálogo tanto de películas como de series.

Una de las series que más llaman la atención entre las que llegan es Carmen Curlers, que lo hace el 31 de enero. Cuenta una historia de lo más curiosa, como es la de la invención del rizador de pelo eléctrico, y del impacto que esto supuso para las peluquerías. Ambientada en los años 60, se muestra claramente que ese fue un momento de gran consumismo y que las mujeres cada vez eran más independientes, algo que centra una buena parte de la historia en ciertos momentos de muchos de los capítulos.

En el apartado de las películas, la gran recomendación es Ritual. Esta creación de 2022, la podrás ver en la plataforma desde el 27 de enero, y gira en torno al descubrimiento de una mano en un canal. Los agentes de policía que tiene que investigar esto son los protagonistas, y todo dará un giro muy intrigante cuando se comienzan a descubrir poco a poco todos los detalles que, incluso, llegarán a afectar a las altas esferas del país -lo que hará que los detectives lo pasen realmente mal en muchas ocasiones-. Un thriller muy bien cuidado y que destaca especialmente por una más que notable actuación de los actores que han sido elegidos.

Más estrenos para enero de 2023 en Filmin

Te dejamos la amplia lista de todo lo que es novedad en este servicio donde las películas son mayoría. Y, además, en esta ocasión hay opciones para todos los gustos. Por lo tanto, creemos que no te aburrirás con las creaciones, que no son las más comerciales, pero que no están existen de calidad, que se estrenan en esta plataforma de pago que poco a poco tiene una mayoría cantidad de usuarios:

Series

Grantchester: estreno el 3 de enero

Bali: estreno el 10 de enero

Manayek: estreno de la segunda temporada el 17 de enero

The Dreamer: estreno el 24 de enero

Películas

La generación del mal: estreno el 6 de enero

1976: estreno el 13 de enero

Cinema Sabaya: estreno el 13 de enero

Un héroe anónimo: estreno el 20 de enero