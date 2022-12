El reproductor de Spotify para Android se actualiza, pero para unos pocos elegidos

Buenas noticias para los que utilizan el servicio de música en streaming Spotify, que no son precisamente pocos. Según se acaba de conocer, la compañía está liberando para todos la nueva versión del reproductor que han estado probando, los que son parte de la versión de prueba de la aplicación. Y, este, tiene novedades muy interesantes.

Para poder disfrutar de este avance, debes tener instalada la versión de la app para Android 8.7.92.521, que ya está disponible para todos los usuarios. En caso contrario, no podrás acceder a la novedad de la que estamos hablando. Esta tiene que ver con un cambio en el aspecto del reproductor que hacen mucho más atractivo el uso y que encaja mucho mejor con el diseño que actualmente tiene el sistema operativo de Android. Pero, por desgracia, hay un hándicap que mucho no podrás superar para ver el nuevo trabajo.

Algo que es clave para disfrutar del nuevo Spotify

Pues es lo siguiente: se debe tener instalada la versión de Android 13 en el terminal, ya que en caso contrario los cambios visuales no podrás disfrutarlos. Y, esto, es algo que actualmente no cumplen muchos modelos del mercado, por lo que hablamos de una restricción que afecta a una buena cantidad de usuarios. Evidentemente, si no dispones de este desarrollo, la interfaz de usuario que verás en la pantalla será la habitual, por lo que el uso de la aplicación se mantiene.

SamMobile

La cantidad de cambios que existen, siempre hablamos de estéticos, bastante numerosas. Un ejemplo de lo que decimos es que los botones ahora son redondeados en vez de cuadrados e, incluso, algunos de ellos tienen cambios en su posición (sin ir más lejos, los de anterior o siguiente ahora están en los extremos de la barra de búsqueda). Incluso, será posible elegir entre opciones que ver en la interfaz de usuario para que se adapte mejor al uso de canciones o podcast. Por lo tanto, hablamos de opciones que también suponen una mejora en la usabilidad de Spotify.

Cada vez más aplicaciones se adaptan a Android 13

Poco a poco los diferentes desarrollos que hay en el mercado van recibiendo las correspondientes actualizaciones para dar soporte al sistema operativo de Google. Eso, al final, hará que muchos usuarios acaben muy descontentos por no poder utilizar esta versión del desarrollo del que hablamos. Y, finalmente, terminarán por cambiar de terminal si no se recibe el soporte adecuado (y, quién sabe, si de fabricante por este motivo). El caso es que Spotify se sube al carro de trabajos como YouTube, SoundCloud o Shazam.