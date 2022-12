Instagram anuncia tres novedades que le acercan a Twitter y WhatsApp

Aquello de ‘zapatero a tus zapatos’ en las aplicaciones de redes sociales para dispositivos móviles es algo que, desde hace mucho tiempo, no se aplica. Y un ejemplo de lo que decimos son las tres novedades que tiene preparada Meta para Instagram y que se han comunicado de forma oficial.

Las nuevas funciones, que son nada menos que tres, tienen un objetivo bastante claro: dar mayor importancia a los textos que existen en la aplicación -pero no son únicamente eso-. Y es que, cuando se nota algo de debilidad en la competencia (en este caso Instagram), se intenta no perder la ocasión de llevarse a algunos de los usuarios que no están contentos en otros lugares. Cosas de la competencia.

Las novedades que llegarán a Instagram en poco tiempo

Según ha anunciado la propia Meta, las nuevas opciones que serán parte de las aplicaciones de la conocida red social son las siguientes: Notas, Grupos e Historias espontáneas (ojo, que esta última podía variar en su denominación debido a lo amplio de la interpretación del nombre en inglés, que es Candid Stories).

Notas

En el momento que se aplique esta novedad, se podrán escribir estados de hasta 60 caracteres, con el objetivo de mostrarle a todo el mundo cómo estás y los pensamientos que tienes. Todo esto se verá en la zona superior del lugar en el que están los mensajes directos e, incluso, el resto de los usuarios de Instagram contestar a esta nueva información. Lo cierto, es que el aumento del peso del texto en la plataforma en este caso es evidente.

Meta

Grupos

En este caso lo que se dejará es poder crear perfiles para los grupos, que será un lugar en el que se podrán compartir contenidos de forma reducida, como por ejemplo Historias (al más puro estilo TikTok). De esta forma, será posible tener algo más de privacidad en el caso de demandarla. Una buena opción para amigos o familiares, la verdad. No hay muchas restricciones entre las posibilidades que se pueden enviar.

Meta

Historias espontáneas

Esta nueva opción para Instagram aumenta las posibilidades de los retos virales que se crean en la plataforma por parte de los usuarios. Es decir, que se desea llevar un paso más allá a las ‘Ahora tú’ que ya existen, para que se parezca más a lo que se puede encontrar en BeReal. Con restricciones de visualización (solo aquellos que están haciendo el objetivo podrán ver lo que compartes), esta función está en fase de prueba, por lo que está por ver si finalmente es una realidad.

Meta

El despliegue es gradual y en algunas regiones los usuarios ya están recibiendo en sus aplicaciones de Instagram lo necesario para comenzar a utilizar las novedades que tiene preparadas Meta. Por lo tanto, en pocos días serán una realidad para todos con total seguridad (excepto la última opción que hemos mencionado).