Los bufetes surfean los retos del sector para coger la ola del futuro

Tras la pandemia los despachos han transformado su forma de trabajar y de relacionarse con clientes. Los escenarios, las necesidades y las exigencias del sector jurídico han cambiado. La práctica jurídica virtual (virtual lawyering) que el Covid-19 ha impulsado, se ha ido imponiendo con la tecnología en el trabajo interno de las firmas jurídicas y en la comunicación con sus clientes. La automatización documental empieza a ser una realidad en el día a día de los despachos. En cinco años, aseguran los expertos, el cambio será imparable y el sector legal adoptará cada vez más herramientas de gestión automatizada.

A las preocupaciones actuales como la sostenibilidad o la retención del talento se unen nuevos retos y oportunidades futuras como el metaverso o los nuevos modelos de prestación de servicios jurídicos. De todo ello se ha hablado en la sesión plenaria de la novena edición de Legal Management Forum, el evento de referencia sobre innovación y tendencias en el sector legal, celebrada la semana pasada y organizada por LA LEY e Inkietos con el lema Surfing the wave (Surfeando la ola).

Ari Kaplan, fundador de Ari Kaplan Advisors, fue el encargado de abrir la sesión con un discurso en el que quiso trasladar a los asistentes la importancia del networking para el abogado en un mundo de interacción virtual. Las preguntas clave que debe hacerse son: a quién quieres conocer y what is your bottle of water? (¿qué te diferencia?).

En materia de sostenibilidad, que fue objeto de debate en otra de las mesas, Isabel Tocino, vicepresidenta del Consejo del Banco Santander España y ex ministra de Medio Ambiente del Gobierno de España, hizo hincapié en que no es una moda, sino una nueva forma de hacer las cosas que nos va a dar mayor calidad de vida.

También se habló de desafíos de la abogacía para el futuro, como el metaverso o el auge de las ALSP, sobre los que los expertos ponentes hicieron sus predicciones. Algo habitual en las nueve ediciones que se han celebrado de este evento, como se pudo ver en un vídeo proyectado en el plenario que recogió algunos de estos pronósticos.

El broche final lo puso el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, José Ramón Chaves. En su intervención titulada de jurista a influencer, destacó la importancia de la comunicación para la reputación de los abogados y expuso su experiencia como creador y redactor del blog delaJusticia en un contexto donde “ignorar el rumbo de las nuevas tecnologías” no es una opción.

‘Virtual lawyering’ La era de las herramientas de automatización documental Cristina Retana, directora de innovación y contenidos de LA LEY, moderó una mesa redonda en la que se habló de los retos y posibilidades de la práctica jurídica virtual o virtual lawyering tras los cambios operados por la pandemia de Covid. Los ponentes coincidieron en que hay que poner en el centro de la transformación tecnológica a los usuarios y sus necesidades. Andy Ramos, socio del área de propiedad intelectual, industrial y tecnología de Pérez-Llorca, señaló que “las herramientas tecnológicas tienen que ayudar al profesional, no sustituirlo”. Para Concepción Campos, doctora en Derecho y codirectora de Red Localis, la clave pasa por implicar al equipo: “Hay que hacerle partícipe del cambio y que sepan qué ganan con él”. José Pérez, director del área de tecnología e innovación en Uría Menéndez, afirmó que “para adoptar una herramienta se tiene que empezar por sentir que hay esa necesidad”. La tecnología tiene aún mucho recorrido. Ramos auguró que en cinco años se popularizarán las herramientas de generación automatizada de documentos.

Metaverso El atractivo de un mundo virtual que aún está en su versión 1.0 Conocer el funcionamiento del metaverso y sus posibilidades es el primer paso para que los profesionales puedan desenvolverse en él. Moisés Barrio, profesor de Derecho Digital y letrado del Consejo de Estado, moderó un debate sobre los retos y oportunidades reales que plantea este nuevo mundo virtual. Barrio explicó que se trata de “la siguiente versión de las redes sociales y plataformas digitales”, un internet inmersivo tridimensional que aún está en pañales. “Es como el Windows 1.0”, comparó. Óscar Casado, director legal del departamento de privacidad y digital business de Telefónica, identificó distintos ámbitos en los que los metaversos pueden ayudar al trabajo de las asesorías jurídicas. Por ejemplo, en la incorporación de nuevos abogados que están en otros países. “Tenemos que mejorar la experiencia de empleado”, reflexionó. Por su parte, Vicente Ortiz, socio director en Vicox Legal, animó a los profesionales a acercarse a este nuevo mundo y “cacharrear”. “Hay una industria millonaria en el metaverso y, por tanto, muchas oportunidades para el sector legal”, aseguró.

Compromiso de los abogados Dar flexibilidad y recuperar la vocación para fidelizar el talento Los cambios en las expectativas profesionales y de conciliación de los abogados más jóvenes y cómo adaptarse a ellas sin perder de vista las exigencias de la profesión centraron la mesa moderada por Tomás Pereda, HR senior advisor. En ella, Cristina Santos, directora de recursos humanos de Gómez-Acebo & Pombo, señaló que, aunque es necesario hacer concesiones en los despachos, “también hay que saber transmitir a los jóvenes la pasión por la abogacía y cuál es el compromiso que les pedimos”. En este sentido, Blanca Rodríguez-Lainz, directora de RR HH de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, destacó que las nuevas generaciones no tienen miedo a cambiar si no encuentran lo que buscan. Por ello, aconsejó “establecer metas cortas, escuchar lo que piden los equipos y segmentar”. Fernando Nafría, co-fundador y Administrador de Galea Bespoke Shoemakers, comentó que tras 15 años trabajando en Cuatrecasas lo dejó por falta de flexibilidad, por aburrimiento y por la necesidad de espacio personal. “Ser socio no me interesaba y tampoco quería hacer lo mismo durante 30 años”, expuso.