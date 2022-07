Estrenos de la semana del 25 de julio en Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+

La última semana del mes de julio de 2022 llega, como no puede ser de otra forma, con novedades en las plataformas de vídeo en streaming. Te contamos lo más interesante que vas a encontrar para disfrutar de tu suscripción ahora que el calor es importante y no está nada mal quedarse en el salón de casa viendo una serie o película.

No es de la semana que tiene más cantidad de nuevos contenidos, pero lo cierto es que sí que vas a encontrar algunas cosas que son verdaderos caramelos que te harán pasar un rato excelente solo o en familia. Por lo tanto, sigue mereciendo la pena tener alguna suscripción para disfrutar de esos tiempos de descanso que tan agradecidos son en pleno verano.

Las novedades en las plataformas del 25 al 31 de julio de 2022

Esto es lo más llamativo que creemos que no debes perderte en lo que tiene que ver con las nuevas series y películas que puedes ver en los servicios VOD más importantes que hay en nuestro país:

Netflix

Street Food: USA

Rebelde: segunda temporada el 27 de julio

Reforma para todos los bolsillos: tercera temporada el 27 de julio

Pipa: el 27 de julio

Sigue respirando: el 28 de julio

Corazones malheridos: el 29 de julio

Detective Conan: la hora del té de Cero: el 29 de julio

Desparejado: primera temporada el 29 de julio

Fanático: el 29 de julio

Prime Video

Salvaje: el 28 de julio

Paper Girls: primera temporada el 29 de julio

La protegida: el 29 de julio

HBO Max

Downton Abbey: serie completa el 25 de julio

Pretty Little Liars: Un nuevo pecado: primera temporada el 28 de julio

Harley Quinn: tercera temporada el 29 de julio

Almost Fly: el 29 de julio

Disney+

Santa Evita: el 26 de julio

High School Musical: El musical: La Serie: tercera temporada el 27 de julio

The Resident: hasta la quinta temporada el 27 de julio

El chiringuito de pepe: hasta la segunda temporada el 27 de julio

Camino al paraíso: el 29 de julio

Not Okay: el 29 de julio

Como has visto, las novedades no son las más numerosas que se han podido ver a lo largo del año, pero sí que son más que suficientes como para disfrutar este verano que está siendo especialmente caluroso y, por ello, no es que apetezca mucho salir a la calle.