La smartband Amazfit Band 7 es oficial, ¿puede con la Xiaomi Mi Band 7?

Uno de los grandes rivales que tiene la pulsera inteligente Xiaomi Mi Band 7 acaba de ser anunciada de forma oficial y tiene algunos detalles que son muy llamativos. Te contamos qué es lo que vas a encontrar en la Amazfit Band 7 que cuenta con el sistema operativo Zepp OS, que es algo más importante de lo que parece tal y como te vamos a explicar.

El motivo de lo antes mencionado es que este desarrollo realizado por el propio fabricante (Zepp Health), ofrece un gran desempeño a la hora de ejecutar todo tipo de herramientas y, además, con unos requisitos muy bajos (tanto en el hardware como en la energía). Pero lo realmente interesante es que la nueva smartband de la que hablamos es capaz de utilizar lo que se han denominado como miniaplicaciones -que se instalan por separado-. De esta forma, se puede aumentar la utilidad del accesorio a la hora de darle uso como reloj o para detectar el ejercicio físico.

Amazfit

Tiene de todo esta Amazfit Band 7

Para empezar su diseño se parece más al de un reloj inteligente que a una pulsera tradicional, por lo que se sigue la tendencia que no hay que olvidar que llegó de la mano de Huawei con mucho acierto (y se han subido al carro otras compañías como por ejemplo Xiaomi o la que fabrica este wearable). Con un peso de 28 gramos y la pantalla que integra el accesorio es de 1,47 pulgadas con un panel AMOLED que tiene una densidad de píxeles de 282 ppp. No le falta protección frente a los golpes y una capa oleofóbica para que las huellas no se queden marcadas.

Un detalle curioso es que entre las pantallas que se pueden utilizar con la pulsera inteligente (se incluyen más de 50 opciones), hay ocho que se pueden personalizar por el propio usuario. Así, se pueden mover los elementos que se visualiza y hasta cambiar el fondo que se verá al encender la smartband.

Amazfit

Otra de las grandes virtudes que tiene la Amazfit Band 7 es que cuenta con una batería de 232 mAh. Esto significa que pude trabajar hasta 18 días sin tener que realizar recarga alguna, por lo que es de lo mejor que hay en su segmento del mercado. Incluso, cabe destacar que en el Modo Ahorro que incluye, puede alcanzar los veintiocho días, una barbaridad. En lo que tiene que ver con adaptador de corriente, este es magnético, por lo que es muy cómodo de utilizar.

Otras características que son importantes

Entre las opciones adicionales que encontrarás en al Amazfit Band 7, que creemos que es tan buena o mejor que la Xiaomi MI Band 7, están las siguientes:

Resistencia al agua de 5 atmósferas

Sensor BioTracker 3.0 para la detección de ejercicio físico y datos de salud como por ejemplo el ritmo cardíaco o la cantidad de oxígeno que hay en la sangre.

Acelerómetro de tres ejes y sensor geomagnético.

Reconoce hasta 120 deportes y monitoreo de la actividad las 24 horas del día

Conectividad Bluetooth 5.2

Correa intercambiable fabricada en TPU y de 16 milímetros.

Compatibilidad con iOS y Android.

Funciones para controlar la música y la cámara del smartphone.

Compatibilidad con Alexa.

Precio de esta pulsera inteligente

La se lanza en un primer momento en colores negro, beige, rosa, naranja, negro, verde y azul. Por ahora se ha puesto a la venta en EEUU con un precio de 49,99 dólares, pero en breve ocurrirá lo propio en Europa (no faltará España) y seguro que se hace el cambio al euro de forma directa. Por todo lo comentado, esta es una excelente opción de compra que debes valorar seriamente debido a que tiene de todo.