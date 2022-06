¿Utilizas Mail de Apple? Estas son las novedades que llegan en macOS Ventura

Uno de los mejores clientes de correo que existen para ordenador es el que incluye Apple por defecto en su sistema operativo para ordenadores. Este se llama Mail y con la nueva versión macOS Ventura que recientemente fue anunciada por la compañía norteamericana se incluyen novedades que sin interesantes. Te las mostramos para que sepas lo que puedes hacer de nuevo con este software.

Todo lo que se añade de nuevo no hace que se pierda la excelente funcionalidad que tiene esta aplicación, que además trabaja con una alta velocidad con todo tipo de contenidos (incluyendo los multimedia). Posiblemente de las novedades que más llaman la atención entre todas las que se anunciaron en la conferencia de desarrolladores de Apple es la denominada como Seguimiento (Follow-Up).

Este permite anclar algunos mensajes enviados para poder realizar un seguimiento por si no se recibe respuesta. Esto permite no olvidarse de algo que es urgente, no se soluciona. E, incluso, se ha indicado que el propio desarrollo mandará sugerencias para hacer acciones que sean eficientes y útiles.

Otras novedades en Apple Mail de macOS Ventura

A continuación, dejamos otras de las nuevas funciones que se incluyen en la nueva versión del cliente de correo que Apple incluye por defecto en su sistema operativo y que son de lo más interesantes:

Remind Me (recordatorio): ahora, cuando se lee un correo y se tiene claro que se desea hacer esto de nuevo, se puede establecer un recordatorio para que no se te olvide la acción. Pulsando el botón derecho del ratón aparece esta opción que es posible establecer en tiempos que van desde una hora hasta días. Incluso, los mensajes marcados tienen su propia etiqueta para poder filtrar por pestañas.

Undo Send (deshacer enviar): Esta funcionalidad añade unos segundos de espera -unos 10- para enviar de forma definitiva un mensaje. Esto permite corregir en caso de olvido un correo, lo que siempre es positivo. Un elemento en la interfaz de la aplicación de Apple permite acceder a esta herramienta, que seguro que es muy utilizada por los usuarios.

Pexels

Schedule Send (programar envío): gracias a un nuevo menú desplegable puedes establecer un día y hora en el que deseas mandar un mensaje. Esto permite optimizar el uso de la aplicación de Apple, ya que puedes adelantar trabajo en vistas de estar liado cuando tienes que enviar un correo. Ideal que se puede configurar de manera completamente personalizada todo.

Smarter Mailbox (buzón inteligente): uno de los motivos que existen para esto es que, por ejemplo, se usa la tecnología Rich Links que posibilita previsualizar una web con solo pasar el puntero del ratón por el enlace. Incluso, ahora tienes un mensaje mucho más útil en el caso de que no incluyas destinatario al enviar un correo, por lo que todo es más sencillo y rápido.

Existen algunas opciones más que son nuevas en la aplicación de correo Mail de Apple en macOS Ventura, pero son de menor calado. El caso es que con estos avances el desarrollo del que hablamos se mantendrá como uno de los mejores -si no el mejor- de todos los que existen integrados en un sistema operativo. Y, esto, son palabras mayores.